Ukrajinský futbalový reprezentant: Roznáša jedlo, oblečenie a hliadkuje

Donedávna zabraňoval gólom na ihrisku, teraz bráni svoju obec proti ruským okupantom! Futbalista Viktor Kornijenko (23) opustil počas vojnového konfliktu materský klub Šachtar Doneck, aby sa aktívne zapojil do dobrovoľníckych prác neďaleko rodnej Poltavy.

Ľavý obranca s trhovou hodnotou 3 milióny eur má za sebou v tejto sezóne ukrajinskej ligy desať zápasov. Ďalšie k nim zrejme tak skoro nepridá. Vydal sa domov, kde je v týchto dňoch užitočnejší. „Zisťoval som, ako môžem pomôcť deťom, utečencom či domobrane. Nakupujem tak potrebné veci pre tých, ktorí museli utiecť pred bombardovaním,“ povedal pre klubovú stránku.

Mladý ukrajinský reprezentant s hrôzou sleduje ruskú agresiu, ktorá má na svedomí stovky životov aj z radov nevinných civilistov. V okolí Poltavy vládne podľa neho pokoj. „Pomohol som pripraviť telocvičňu, kde môžu ľudia skloniť hlavu. Volajú mi z Mariupoľa i z Charkova. Všetkým hovorím, aby prišli k nám, lebo tu budú v bezpečí.“

Otvoriť galériu Viktor ešte nedávno obliekal dres Šachtaru. Zdroj: getty images

Obranca Donecka roznáša utečencom jedlo a teplé oblečenie. „Okrem toho každý deň hliadkujem v uliciach obce. Od šiestej večer do šiestej ráno sledujem dodržiavanie zákazu vychádzania.“

Šachtar sa vrátil zo zimnej prípravy v Turecku, no namiesto ligového štartu prišla vojna. Viktor udržiava kontakt so spoluhráčmi. „Som hrdý na to, že som Ukrajinec. Sme silný národ, ktorý rýchlo prekonal šok, zorganizoval sa a drží spolu. Takých ľudí nemožno zlomiť. Víťazstvo bude naše!“ dodal Kornijenko.