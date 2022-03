Bývalý hráč Dubnice Golokolosov mal ponuku utiecť na Slovensko: So synmi chce brániť Kyjev

Na futbal tam nemajú teraz ani pomyslenie. Tvrdí to slovenský hráčsky agent Emil Kovarovič (56) o športovej situácii na Ukrajine. Potvrdil mu to bývalý ukrajinský futbalista a v súčasnosti skaut Dynama Kyjev Oleksandr Golokolosov (46), ktorého licenčný manažér FIFA v minulosti zastupoval. Namiesto tréningov a zápasov sa hráči aj realizačný tím schovávajú v pivniciach pred bombardovaním.

Aj kvôli futbalovým aktivitám, ktoré v minulosti na Ukrajine mal a stále má, sleduje slovenský hráčsky agent pozorne vývoj vojnového konfliktu. Začiatkom milénia urobil doteraz najdrahší prestup futbalovej Dubnice, ktorá za vtedajší veľký talent, Tomáša Bruška, ktorý odišiel do Dynama Kyjev, zinkasovala 30 miliónov slovenských korún (takmer milión eur).

Približne v tom istom čase dotiahol zo španielskeho Albacete opačným smerom ukrajinského futbalistu, odchovanca Dynama Kyjev, Oleksandra Golokolosova. „Doteraz sme spolu v spojení. Oleksandr v súčasnosti robí skauta pre kyjevský klub, ale v týchto dňoch nemá na futbal ani pomyslenie,“ povedal na úvod Emil Kovarovič, ktorý sa cez neho pravidelne informuje o vojnovom konflikte.

„Oleksandr mi povedal, že keď v meste hlásia bombardovanie alebo streľbu, tak veľa času trávia v pivniciach. Samozrejme, že som mu ponúkol pomoc, aby prišiel ku mne do Bratislavy. Tvrdí však, že on a jeho dvaja synovia nemôžu odísť. Ale keby sa zhoršila situácia, pošle aspoň manželku a dcéru,“ pokračoval hráčsky agent, ktorý premýšľa, ako by pomohol aj iným ukrajinským futbalistom s nejakým angažmánom.

„Bohužiaľ, kvôli brannej povinnosti nemôžu muži vycestovať. V Dubnici však má naša agentúra jedného Ukrajinca - Maksyma Rizieho a jedného Rusa - Alekseia Shliakhova. Napriek vojnovému konfliktu sú z nich veľkí kamaráti,“ dodal Emil Kovarovič.

Šanca pre Slovákov

Kedy sa skončí vojna na Ukrajine, nikto nevie. A netuší to ani Emil Kovarovič. „Predpokladám však, že po jej skončení už sem nebudú chodiť hráči zo Západu. Tým sa otvoria možnosti pre slovenských futbalistov,“ domnieva sa známy futbalový agent.