Slovenskí curleri zdolali Kórejčanov i Kanaďanov a sú druhí

Slovenskí curleri na vozíku si v utorok na ZPH 2022 v Pekingu pripísali dve víťazstvá. Najprv zdolali Kórejskú republiku jednoznačne 7:2 a následne tesne aj Kanaďanov 9:8.

V tabuľke im po 4. hracom dni patrí 2. miesto spoločne s Čínou s bilanciou 4 víťazstvá a 2 prehry. V stredu nastúpia proti domácej reprezentácii a Švédom, vo štvrtok uzavrú súboje v základnej časti duelmi so Švajčiarskom a Estónskom.

Slováci mali proti Kórejčanom od úvodu navrch, po piatom ende viedli 5:0, keď v každom získali po jednom bode. Súperom sa síce podarilo "dvojkou" v šiestom ende skorigovať, ale v siedmom prišla rovnaká odpoveď slovenských reprezentantov a ôsmy sa už nehral.

"Koncentrovali sme sa na každý kameň, nepoľavovali sme a to rozhodlo. V curlingu netreba mať priveľa sebavedomia, lebo stačí jedna chyba a hneď sa to zvrtne. Videli sme to aj teraz v šiestom ende. V tomto športe sa nikdy nesmie poľaviť v koncentrácii, ani vtedy, ak vás k tomu zvádza pohodlné vedenie," uviedla pre paralympic.sk Monika Kunkelová.

"Každý súper, keď prehráva, je nervóznejší. Čím sú komplikovanejšie kamene, tým je to pre nich ťažšie. Kórejčania sa dostali pod tlak, a urobili viac chýb," poznamenal Dušan Pitoňák, ktorého doplnil pre web SPV Peter Zaťko: "Vyzeralo to síce zo začiatku jednoznačne, ale nebolo. Bola to hra nervov. Chránili sme si stále najlepší kameň v kruhu, vyvíjali sme na súpera tlak, a hoci mal výhodu, bránili sme mu v skórovaní. Po jednotkách sme pomaly navyšovali skóre, ale aj vedenie 4:0 v polovici zápasu je klamlivé. Snažili sme sa o to, aby sme nedostali väčšie číslo a aby sa súper nevrátil do zápasu, čo sa nám podarilo a pripísali sme si ďalšie cenné víťazstvo."

Duel s Kanadou priniesol niekoľko zvratov. Slováci sa priblížili k výhre v piatom ende, v ktorom uhrali štvorku a viedli 6:3. Lenže Kanaďania odpovedali v šiestej hre taktiež štvorkou. Slovenských reprezentantov tento moment nezlomil, v siedmom ende zapísali tri body a dostali sa do vedenia 9:7. V záverečnom ôsmom ustrážili Slováci Kanaďanov na jednom bode a mohli sa tešiť z úspechu.

Slovenská reprezentácia si v predchádzajúcich dňoch poradila na turnaji aj s USA 9:3 a Veľkou Britániou 7:3, v nedeľu prehrala s Nórskom (3:9) a Lotyšskom (4:8). Reprezentačný tréner SR František Pitoňák bol po utorkovom prvom zápase spokojný: "Hlavne som prízvukoval svojim zverencom, aby nič nové nevymýšľali a išli do zápasu tak, ako včera proti Veľkej Británii. A odrazilo sa to aj na ľade - v niektorých herných činnostiach boli podľa štatistík stopercentní, čo je pri curlingu dosť ojedinelé. Hrali jednoducho výborne."

Paralympijský miešaný turnaj curlerov na vozíku má 11 účastníkov. Hrá sa systémom každý s každým, pričom najlepšie štyri tímy postúpia do piatkového semifinále.

ZPH 2022 - curling na vozíku:

Kanada - SLOVENSKO 8:9, SLOVENSKO - Kórejská republika 7:2.