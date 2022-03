Rus Kuľak rázne reaguje na kritiku: Spravil by som to opäť!

Ruský gymnasta Ivan Kuľak (20) si stojí za svojím rozhodnutím propagovať počas medailového ceremoniálu na podujatí Svetového pohára v katarskej Dauhe symbol "Z". Rovnaký má časť vozidiel ruskej armády, ktoré sú nasadené do invázie na Ukrajinu.

Dvadsaťročný Rus obsadil v sobotnej súťaži na bradlách tretie miesto a na pódiu stál vedľa víťazného Ukrajinca Iľju Kovtuna. Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) odsúdila gesto Kuľaka ako "šokujúce správanie" a nariadila svojej etickej komisii, aby spustila vyšetrovanie.

Kuľakovi hrozí dlhý dištanc, no v utorok dal svoj postoj opäť jasne najavo. "Ak by som mal druhú možnosť dať si písmeno ´Z´ na hruď, urobil by som to. Videl som to na vozidlách našej armády a zistil som si, čo tento symbol vyjadruje. Znamená ´za víťazstvo´ a ´za mier´. Chcel som len ukázať môj postoj. Ako športovec zakaždým bojujem za víťazstvo a súťažím za mier," citovala agentúra DPA slová Kuľaka pre ruskú štátnu televíziu RT, ktorej vysielanie zakázala Európska únia.

FIG už pred podujatím v Dauhe oznámila, že v reakcii na vojenskú agresiu od 7. marca do odvolania vylúči všetkých ruských gymnastov a rozhodcov z medzinárodných súťaží.