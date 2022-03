Cristiano Ronaldo zúril: Nemilo prekvapil spoluhráčov! Končí v United?

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) chýbal v zostave Manchestru United v derby s mestským rivalom City. Čo sa stalo?

Tréner Ralf Rangnick prijal rozhodnutie nepostaviť do základnej zostavy Ronaldo, ktorému sa to evidentne nepáčilo. Ten na prekvapenie spoluhráčov odletel do rodného Portugalska.

Na hrote útoku sa objavil Anthony Elango. Portugalčan mal naskočiť do duelu v druhom polčase, ale nestalo sa. Ronaldo chcel hrať od začiatku zápasu, ale Rangnick nesúhlasil. Podľa informácii denníka The Sun 37-ročný zakončovateľ zúril.

Ronaldo sa nahneval a pred derby sa neobjavil ani v kabíne. Odcestoval do Portugalska. Futbalisti United prehrali v mestskom derby s City vysoko 4:1.

Následne klubový lekár United zverejnil správu, že Ronaldo mal zdravotné problémy. Vynorilo sa viacero špekulácii. Tréner Rangnick všetky pochybnosti rázne odmietol. „Ja svojmu lekárskemu úseku verím. Náš doktor mi v piatok ráno pred tréningom povedal, že Cristiano nemôže kvôli problému s bedrom trénovať. Rovnako to potom bolo aj v sobotu," hovoril nemecký tréner.

Na sociálnych sieťach sa informácia o tom, že United pôjdu do zápasu bez Ronalda, rozšírila už v sobotu večer. „Tréner chce ísť do zápasu s inou stratégiou viac zameranou na bránenie, ide o čisto taktickú voľbu. Ronaldo nebude ani na lavičke," napísal instagramový účet cr7.0_legendario, ktorý sleduje aj Cristiano Ronaldo.

Zástupcovia špičkového futbalistu odkázali, že odcestoval do Portugalska kvôli regenerácii. Všetky špekulácie odmietajú.