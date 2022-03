Na halový šampionát pôjdu šprintéri Volko, Forsterová aj mužská štafeta

Osem športovcov bude reprezentovať Slovensko na blížiacich sa halových majstrovstvách sveta v atletike v srbskom Belehrade (18.- 20. marca).

V súbojoch s absolútnou svetovou elitou sa predstavia šprintér na 60 m Ján Volko, Viktória Forsterová, ktorá splnila kvalifikačné limity na 60 m aj 60 m prekážok, a takisto štafeta mužov na 4 x 400 m. Cestujú aj dvaja náhradníci. Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu.

Slovenská belehradská výprava bude aj vďaka premiérovému štartu kvarteta na 400 m najpočetnejšia v histórii halových MS. Doposiaľ bolo najviac účastníkov zo Slovenska v ére samostatnosti v roku 2008 v španielskej Valencii - štyria. Na Volka čaká tretí svetový vrchol pod strechou, ostatní nominovaní budú mať premiéru na HMS.

"Verím, že po šampionáte budeme môcť hovoriť nielen o najpočetnejšej výprave, ale aj o úspešnej. V Belehrade budeme mať dvoch limitárov, ktorí splnili kritériá v troch disciplínach, čo je nesporne pozitívum. Teší ma, že sa ďalej darí rozvíjať štafetovú víziu. V minulosti sa nám takéto čosi osvedčilo v prípade dievčat, u mužov sa tento impulz odzrkadlil teraz počas halovej sezóny, keď až štyria dosiahli čas pod 48 sekúnd,“ povedal šéftréner SAZ Martin Pupiš.

Lídrom slovenského tímu v Belehrade bude halový exmajster Európy a trojnásobný medailista z halových ME Ján Volko, ktorý na predchádzajúcich HMS 2018 v anglickom Birminghame skončil šiesty, najlepší z Európanov.

"Na domácom halovom šampionáte v Bratislave ukázal, že po prekonaní COVID-u sa postupne dostáva do formy. Jeho tím má moju absolútnu dôveru, lebo už neraz ukázali, že na šampionáty sa vedia vždy perfektne pripraviť. Osobne som zvedavý, či si Viktória Forster nechala v zásobe ešte nejaké prekvapenie, lebo jej prejav na domácom šampionáte nadchol azda každého. Aj štafeta ide s ambíciou pobiť sa o čo najlepšie umiestenie. Ak by bolo jednociferné, bolo by to fantastické," pokračoval Pupiš.

Stále ešte existuje drobná nádej, že sa slovenská výprava rozrastie. Šprintérkam Monike Weigertovej (60 m) a Stanislave Škvarkovej (60 m prek.) chýbali k limitu len dve stotinky a za istých okolností by sa ešte mohli dostať medzi 56, resp. 48 štartujúcich.

"Po skončení kvalifikácie v pondelok o polnoci teraz Svetová atletika požiada národné federácie o potvrdenie štartu kvalifikovaných atlétov. Ak v disciplíne klesne počet štartujúcich pod plánovanú hranicu, oslovujú ďalších pretekárov v poradí a tí majú 24 hodín na vyjadrenie sa. Samozrejme, naším záujmom je, aby Monika aj Stanka na halových MS štartovali," dodal Pupiš pre atletika.sk.