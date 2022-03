Záver Svetového pohára sľubuje drámu: Čo ešte čaká Vlhovú v boji o veľký glóbus?

Šesť záverečných pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien delí pretekárky od konca sezóny. Boj o veľký krištáľový glóbus sa po víkende zdramatizoval ešte viac, Američanka Mikaela Shiffrinová má na čele priebežného poradia 117 bodový náskok pred Slovenkou Petrou Vlhovou.

Vo Svetovom pohári je v hre ešte dosť bodov a poradie na čele sa môže zmeniť už najbližší víkend, kedy sa vo švédskom Aare ide v piatok obrovský slalom a o deň neskôr je na programe slalom, v ktorom olympijská víťazka z Pekingu Peťa Vlhová bude jasnou favoritkou na víťazstvo a teda na zisk 100 bodov.

Jedna lyžiarka môže získať teoreticky vo SP ešte 600 bodov, to by ale musela vyhrať všetkých šesť záverečných pretekov. Matematicky môže o veľký glóbus zabojovať jedenásť pretekárok. Rozdiel medzi prvou Mikaelou Shiffrinovou a jedenástou Larou Gutovou-Behramiovou je 566 bodov.

Viac ako pravdepodobné je to, že o veľký glóbus si to rozdajú tradičné rivalka, Shiffrinová s Vlhovou. Pre Slovensku je dobré to, že v záverečnom programe SP zostali dva slalomy a dva obrovské slalomy, v ktorých by rodáčka z Liptova mala získať najviac bodov. Istou výhodou pre Vlhovú by mohli byť aj dejiská posledných pretekov. Trate a Aare aj Courchevele Petre sedia. Samozrejme, svoje hrá už aj únava z náročnej sezóny, ktorú Petra pretavila na ZOH v Pekingu v zlatú medailu zo slalomu. Navyše, v predstihu získala malý glóbus za víťazstvo v slalome Svetového pohára.

"Jasné, že ma to hnevá, ale snažím sa to brať športovo. Skúsila som to, dala som do toho všetko. Takto to je, pokračujeme ďalej. Ciele sme si splnili, toto je len taký bonus. Snažím sa nevešať hlavu, ale je to ťažké, mám toho strašne veľa za sebou a cítim, že už idem z posledného," povedala po poslednom obrovskom slalome v Lenzerheide Petra Vlhová, ktorá nedokončila súťaž, vypadla už v prvom kole po chybe v hornej časti, krátko pred druhým medzičasom.

Američanka Shiffrinová to využila, skončila štvrtá a odskočila na čele celkového poradia Slovenke. Svoj entuziazmus sa ale snaží tlmiť.

"To, čo sa stalo, je u Petry abnormálne. Pochybujem, že to spraví znova. Bude to tvrdý boj až do posledných pretekov. Vráti sa silná a motivovaná. Ešte nie je koniec,“ myslí si Shiffrinová.

Shiffrinová získala veľký glóbus v rokoch 2017, 2018 a 2019. Vlhová ho vyhrala vlani. Američanka by sa tak pri zisku štvrtého veľkého glóbusu vyrovnala svojej krajanke Lindsey Vonnovej. Rekordérkou je Annemarie Moserová-Pröllová so šiestimi celkovými víťazstvami.

Celkové poradie SP (po 31 z 37 súťaží): 1. Shiffrinová 1156 b., 2. Petra VLHOVÁ (SR) 1039, 3. Brignoneová 931, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 851, 5. Hectorová 742, 6. Mowinckelo­vá 671.

Poradie v slalome (7 z 9): 1. VLHOVÁ 660 bodov, 2. Shiffrinová 440, 3. Holdenerová 321, 4. Dürrová (Nem.) 312, 5. Liensbergerová (Rak.) 272, 6. Buciková (Slovin.) 191

Poradie v obr. slalome (po 7 z 9 pretekov): 1. Hectorová 522 b., 2. Worleyová 467, 3. Shiffrinová 411, 4. VLHOVÁ 331, 5. Brignoneová 216, 6. Marta Bassinová (Tal.) 196.

Poradie v super-G (8 z 9): 1. Brignoneová 506 b., 2. E. Curtoniová 374, 3. Goggiová 332, …, 40. VLHOVÁ 26.

Poradie v zjazde (8 z 9): 1. Goggiová 482, 2. Suterová 407, 3. Siebenhoferová 311, 4. Ledecká 303, 5. Mirjam Puchnerová (Rak.) 296, 6. Nadia Delagová (Tal.) 246, … 35. VLHOVÁ 22

Poradie paralelných súťaží (1): 1. Slokarová 100, 2. Stjernesundová 80, 3. Lysdahlová 60, 4. Bassinová (Tal.) 50, 5. Hectorová 45, 6. Monsenová (Nór.) 40.

Bodovanie vo SP

1. 100 b. 2. 80 b. 3. 60 b. 4. 50 b. 5. 45 b. 6. 40 b. 7. 36 b. 8. 32 b. 9. 29 b. 10. 26 b.

Zvyšný program SP: