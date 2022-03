Zverev spoznal trest za svoj výlev hnevu v Acapulcu: Podmienka a mastná pokuta

Okrem toho dostal Zverev aj dodatočnú pokutu 25.000 dolárov. O treste informovali v utorok agentúry AFP a AP.

"Ak sa počas trvania podmienky vyvaruje ďalšieho prehrešku, bude mu pokuta a ďalšie sankcie odpustené," cituje TASR z vyhlásenia Asociácie tenisových profesionálov (ATP).

Tretí hráč svetového rebríčka pyká za výbuch hnevu vo štvrťfinále štvorhry v Acapulcu, keď mu po prehre praskli nervy a napadol empajrového rozhodcu Alessandra Germaniho. Olympijský šampión spolu s Brazílčanom Marcelom Melom podľahli britsko-fínskemu tandemu Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 2:6, 6:4, 6:10. Krátko po skončení zápasu prešiel Zverev k empajru, do ktorého začal nahnevane udierať raketou a takmer trafil nohy rozhodcu. Pred ďalšími údermi mu vulgárne nadával.

ATP ho za to vylúčila z dvojhry a nemohol tak v Acapulcu obhájiť titul. Hneď po vylúčení z turnaja dostal Zverev pokutu 40.000 dolárov, zároveň mu prepadla aj prémia v hodnote 30.000 dolárov, ktorú na podujatí vybojoval a nezískal ani body do svetového rebríčka.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj