Shiffrinová posiela odkaz Vlhovej: Taký je život!

Američanka Mikaela Shiffrinová (26) vo švajčiarskom Lenzerheide odskočila v súboji o veľký glóbus Petre Vlhovej (26).

Shiffrinová totálne vyhorela na olympijských hrách v Peking, kde nezískala medailu a trikrát nedokončila preteky. „Snažila som sa ísť deň po dni. A skúšať to. Vždy som snívala, že pôjdem na olympiáde všetky preteky. Neviem… Oplatilo sa ísť všetky preteky? Osobne by som povedala, že áno. Naďalej si však myslím, že to bol ako vtip.

Cítila som, že by som mala pomôcť americkému tímu v medailovom boji, lenže som totálne zlyhala. Znova, znova a znova. Už som v kariére vyhrala a budem vyhrávať opäť,“ povedala Shiffrinová pre olympics.com.

Američanka na neúspech z Číny rýchlo zabudla, vo švajčiarskom Lenzerheide skončila v super-G druhá a v obrovskom slalome štvrtá. V boji o veľký glóbus výraznejšie odskočila od Vlhovej."Sezóna sa ešte neskončila. Chcem ukázať, na čom som v príprave pracovala. Uvidíme či to využijem a budem schopná vrátiť sa k dobrým výkonom.

Ak to bude fungovať, možno to bude frustrujúce, lebo si poviem: prečo to nemohlo tak ísť aj na olympiáde? Taký je život. Niekedy to ide, inokedy nie," povedala Shiffrinová.