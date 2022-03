Tímový kolega schytal trest za domáce násilie: Peter Sagan posiela jasný odkaz

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) odsúdil správanie svojho tímového kolegu Alexandra Genieza. Francúzsky jazdec dostal štvormesačný podmienečný trest odňatia slobody za domáce násilie voči svojej bývalej manželke. Informácie zverejnil portál cyclingnews.com.

Sagan sa s Geniezom nikdy nestretol a nechcel konkrétne hovoriť o jeho prípade, ale pre Cyclingnews povedal, že jeho postoj k násiliu páchanému na ženách je jasný: "Nič o tomto prípade neviem, ale môj osobný názor je celkom jasný. Násilie páchané na ženách je neprípustné."

Slovenský cyklista pred touto sezónou prestúpil z tímu Bora-Hansgrohe do TotalEnergies, no prvé dva mesiace roka bojoval so zdravotnými problémami. Po druhom nakazení vírusom COVID-19 vynechal v januári viac ako dva týždne tréningu, teraz sa snaží robiť kroky vpred čo najrýchlejšie. "Koronu som dostal druhýkrát v januári. Tento týždeň som mal menšiu chrípku. Už to prechádza a ja len dúfam, že na Tirreno-Adriatico budem lepší," povedal Sagan.

Tradičné talianske etapové preteky odštartovali v pondelok. "Nemôžem si dávať žiadne ciele, uvidím, ako sa mi bude pretekať deň čo deň. Všetko závisí od mojej formy. Musím len dúfať, že sa čo najrýchlejšie zlepší," dodal Sagan.