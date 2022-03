Majiteľ DAC-u má strach o ukrajinských futbalistov: Pomoc chlapcom z Kyjeva!

Nechcú zostať pozadu. Prvoligový klub DAC Dunajská Streda prostredníctvom svojho majiteľa Oszkára Világiho (58) odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a zároveň chce podať pomocnú ruku futbalistom kyjevského Dynama.

Už niekoľko dní sa snaží nájsť riešenie, ako doviezť športovcov z ukrajinského hlavného mesta na Slovensko, kde by opäť mohli v akadémii DAC pokračovať v tréningu.

Pred pár dňami verejnosť kritizovala postoj DAC-u, keď sa jeho futbalisti pred zápasom proti Žiline neodfotili s transparentom, na ktorom bolo napísané Stop vojne.

Podľa majiteľa klubu Oszkára Világiho však prišlo k nedorozumeniu, keď sa hráči rozpŕchli na rozcvičku a fotenie už nestihli. „Samozrejme, sme proti akémukoľvek násiliu a nemáme problém podporiť Ukrajinu. Ale za človeka by mali hovoriť činy, a nie gestá,“ vyjadril sa šéf dunajskostredského futbalu. A odvtedy pracuje na tom, ako by pomohol talentovaným futbalistom z Kyjeva, ktorí pre vojnový konflikt nemôžu trénovať.

Hráčov a ich rodiny chce dostať do Gabčíkova, kde by boli ubytovaní a zároveň by sa v dunajskostredskej akadémii, ktorá je najvýznamnejším mládežníckym centrom v regióne, mohli športovo pripravovať.

„Dnes je situácia taká, že agent, ktorý sa na nás obrátil s pomocou, hovorí, že rodiny nechcú opustiť Kyjev, lebo je to nebezpečné. My sme v kontakte s Dynamom, ale zatiaľ ani oni nevedia povedať, aké riešenie by bolo najlepšie. Hneď ako sa dopracujeme k výsledku, dáme vedieť,“ vyjadril sa Oszkár Világi, ktorý žiada o trpezlivosť. „Aspoň do stredy, vtedy by sme mali mať konkrétne informácie,“ dodal majiteľ DAC-u.