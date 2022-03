Na tréningu sa trápil: O čom dumal Weiss ml. pred drzou penaltou?

Vladimír Weiss ml. 2:3! V dohrávke úvodného kola nadstavbovej časti Fortuna ligy to bola pod Dubňom bez debaty šou jedného muža. Krídelník bratislavského Slovana bol všade a pri všetkom dôležitom.

Premyslene behal, účinne dribloval a efektne zakončoval. Pre žilinských mladíkov bol neudržateľný. Na čo siahol, to smrdelo gólom. Nakoniec strelil dva a pri víťaznom treťom asistoval.

Predviedol sa pri drzej penalte, ktorú kopol síce trochu nižšie, ale do stredu bránky ako legendárny Panenka vo finále ME 1976. „Na tréningu som nedal tri jedenástky za sebou, keď som dvakrát prekopol. Hneď po odpískaní som vedel, že loptu pošlem do stredu,“ priznal hráč zápasu.

Pred druhým zásahom mu nezabránilo skórovať ani kvarteto žilinských hráčov naokolo. Weiss si vytvoril ideálnu pozíciu a druhý raz vyrovnal. „Predtým som z podobnej pozície trafil hráča súpera, no neskôr to už vyšlo, aj keď s menším tečom.“ Slovan má na čele komfortný 11-bodový náskok a vydláždenú cestu k obhajobe majstrovského titulu. Weiss ml. ešte nehovorí o definitíve. „Vlani sme sa trápili až do predposledného kola, v ktorom sme vyhrali v Zlatých Moravciach.“