Tenistka Jastremská si získala srdcia fanúšikov: Bojujem za slávu Ukrajiny

Hráčka, ktorá sa vďaka finálovej účasti posunula v rebríčku WTA zo 140. na 103. miesto, venuje svoju prémiu vo výške 18-tisíc dolárov (cca 16 470 eur). Dvadsaťjedenročná Jastremská spolu so svojou mladšou sestrou dostali od organizátorov turnaja voľné karty po tom, čo utiekli pred ruskou inváziou z rodnej Odesy. Informoval o tom portál ORF.

“Keď ma teraz Ukrajinci uvidia, chcem im odkázať: 'Ste takí silní! Máte veľkého ducha. Aj ja som bojovala za slávu Ukrajiny," povedala Dajana Jastremská na slávnostnom odovzdávaní cien s ukrajinskou vlajkou prehodenou cez plecia. Účasť v piatom singlovom finále v Lyone bola pre ňu prekvapením. Už v prvom kole musela proti Rumunke Ane Bogdanovej odvracať dva mečbaly, ale nakoniec z toho boli štyri víťazné zápasy a postup do finále po vyše dvoch rokoch.

My beloved Ukraine, I really wanted to win this one for you!! 💙💛🥺I gave my absolute best throughout this week because that’s what Ukrainians do!Thank you for all the support I received this week, it means the world to me. I am forever grateful!🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qdJVsWkf8d