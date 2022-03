Bývalý kapitán United nešetrí po derby kritikou: Je to hanba!

Bývalý kapitán futbalistov Manchestru United Roy Keane (50) ostro skritizoval výkon hráčov svojho bývalého klubu v manchesterskom derby proti domácemu City. Porážku United 1:4 z nedeľňajšieho zápasu 28 kola Premier League označil za hanebnú.

Prvé dva góly domácich strelil Belgičan Kevin de Bruyne, ktorý si občas robil s obranou hostí, čo chcel. Zostávajúce dva pridal po zmene strán Alžírčan Riyad Mahrez. Zatiaľ čo obhajca titulu City je na čele tabuľky s náskokom šiestich bodov pred FC Liverpool, United klesol na piate miesto s mankom 22 bodov na líderskú pozíciu.

"Myslím si, že najhoršie na United je, že sa predčasne vzdali. Vzdať sa je pre hráča v derby, ale aj v akomkoľvek inom zápase, neodpustiteľné. Krása profesionálneho športu je, že sa v ňom nemáte kam schovať. V tomto zápase sme videli všetky nedostatky United. Sú ďaleko za ostatnými tímami,“ povedal bývalý kapitán United Keane pre Sky Sports.

"Existujú spôsoby, ako prehrať futbalové zápasy, všetci sme sa s tým stretli, ale spôsob, akým prehrali United? Prestali behať, vzdali to a sú tam hráči, ktorí sa ani nevracajú dozadu. Tomu nerozumiem. Skritizovaný bude tréner, rovnako aj jeho taktika, ale to, že hráči, ktorí hrajú za Manchester United nebránia a nejdú do súbojov, je neakceptovateľné. Je tam päť alebo šesť hráčov, ktorí by už nikdy nemali hrať za United. A to City nehrali na maximum a ani nemuseli. Je to hanba,“ dodal Keane na portál denníka The Guardian.