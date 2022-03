Krásne gesto Slovinca Rogliča: Mohol vyhrať, ale urobil to inak

Úvodnú etapu cyklistických pretekov Paríž-Nice ovládli jazdci tímu Jumbo-Visma.

Päť kilometrov pred cieľom zvládla najlepšie 1200 metrov dlhé stúpanie so sklonom 6 percent na Côte de Breuil-Bois-Robert trojica Christophe Laporte, Primož Roglič a Wout van Aert a bolo iba otázkou, ako si podelia pódiové priečky. Mnohí čakali, že víťazom sa stane Roglič, ktorý by tak získal 10 bonifikačných sekúnd a posilnil by svoje ambície na celkové prvenstvo. Slovince ale veľkým gestom pustil pred seba Laportu, ktorému tak daroval víťazstvo v druhom štarte za tím Jumbo-Visma.

Paríž-Nice, 1. etapa (Mantes la Ville - Mantes la Ville, 159,8 km):

1. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma) 3:48:38 hod, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) obaja čas ako víťaz, 4. Pierre Latour (Fr./TotalEnergies) +19 s, 5. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 6. Biniam Girmay (Eritrea/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 7. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar), 8. Fred Wright (V.Brit./Bahrain Victorious), 9. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix), 10. Florian Senechal (Fr./Quick-Step Alpha Vinyl) všetci +22.

"Je to šialené. Toto ťažko môžete predvídať, ale dostali sme sa do tejto situácie a udržali sme to až do cieľa. Výber nebol vôbec ťažký, bola jediná správna voľba. Christophe si toto víťazstvo zaslúži," cituje Rogliča web wielerflits.nl.