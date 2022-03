Tampa vytvorila nový klubový rekord: Tri góly tak rýchlo!

Vytvorili nový klubový rekord! Hokejisti Tampy Bay rozhodli o svojom víťazstve v zápase NHL proti Chicagu v tretej tretine, keď v rozmedzí 32 sekúnd strelili tri góly, čo je nový klubový rekord.

Presadili sa Victor Hedman, Corey Perry a Michail Sergačjov. Predtým dala Tampa najrýchlejšie tri góly po sebe 11. marca 2008. Vincent Lecavalier, Michal Ouellet, a Jason Ward skórovali do siete NY Rangers v priebehu 42 sekúnd. "Je to šialené. Strieľali sme a dialo sa to, čo sa malo," povedal Hedman pre nhl.com.

Tréner Chicaga Derek King po zápase uviedol: "V prvej tretine som si myslel, že sme v pohode. Odohrali sme ju dobre. V druhej som si myslel, že ak vyrovnáme, možno to zmení dej zápasu. Ale hráči Tampy nás ostreľovali veľmi rýchlo a pre nás bolo ťažké z toho vyliezť. Nemáme takú palebnú silu ako oni."

Tampa po víťazstve 6:3 na Chicagom sa tešila z druhého víťazstva v rade. Slovenský obranca Erik Černák odohral 20:19 minúty, pripísal si jednu mínusu a rozdal osem bodyčekov.