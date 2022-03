Nedeľnajší šláger Fortuna ligy priniesol strelecké hody: O triumfe Slovana rozhodol v závere Mráz

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v nedeľu na domácom ihrisku s lídrom Fortuna ligy Slovanom Bratislava 2:3. O rozhodujúci zásah súboja 1. kola skupiny o titul sa v 81. minúte postaral Samuel Mráz. Slovan neprehral už 15 zápasov v sérii.

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:1)

Góly: 42. Kopas (z 11 m), 59. Ďuriš - 81. S. Mráz, 45+1. a 75. Weiss (prvý z 11 m).

Duel priniesol ofenzívnu partiu. Už v 10. min mohol do vedenia poslať hostí Weiss, no jeho pokus brankár Belko zneškodnil. Prvú veľkú šancu domácich mal v 20. min Iľko, no s jeho hlavičkou si Chovan poradil. Brankár belasých bol v pohotovosti aj o tri minúty neskôr, keď musel zlikvidovať strelu Kopasa. Najbližšie k otvoreniu skóre boli žlto-zelení po polhodine hry, keď Chovan iba s námahou odpratal spred brány loptu po šanci Slobodníka. Úvodné dva góly tak padli až v závere prvého polčasu z bieleho bodu. Najprv potrestal faul Kašiu v 42. min Kopas a v nadstavenom čase vyrovnal Weiss, keď predtým hral Rusnák na zemi rukou.

Po zmene strán sa slovanisti snažili rýchlo vyrovnať, no Šaponjiča výborným reflexívnym zákrokom vychytal Belko. Radovať sa z gólu tak mohli až po takmer hodine hry Žilinčania. Ďuriš sa v 59. min dostal k strele z hranice šestnástky a rozvlnil sieť. Slovan však dokázal v záverečnej štvrťhodine otočiť duel predovšetkým zásluhou individuálnych schopností Vladimíra Weissa mladšieho. Ten najprv v 75. min sám vyrovnal a o šesť minút dokázal ideálne nájsť v preplnenej šestnástke Mráza, ktorý rozhodol o triumfe Slovana.