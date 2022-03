V Lenzerheide Petra Vlhová nedokončila obrovský slalom SP: Po víkende je to +117 bodov pre Američanku!

Tento víkend Petre Vlhovej (26) nevyšiel tak, ako plánovala. Olympijská víťazka z Pekingu obsadila v sobotnom superobrovskom slalome 18. priečku a nedeľný obrovský slalom nedokončila na rozdiel od svojej najväčšej súperky v boji o veľký glóbus. Američanka Mikaela Shiffrinová (26) obsadila druhé a štvrté miesto, takže v priebežnom hodnotení vedie už o 117 bodov pred Petrou.

V nedeľu za ideálneho slnečného počasia s bezvetrím a mrazivými teplotami (-8 °C) urobila Slovenka ešte v 1. kole v hornej časti trate chybu na vnútornej lyži, nevošla sa do najbližšej bránky a po asi 20 sekundách na svahu prvý raz v aktuálnej sezóne nedokončila preteky Svetového pohára.

Po viac ako roku

„Pustila som sa naplno, riskovala som a chyby sa stávajú. Jasné, že ma to hnevá, ale snažím sa to brať športovo. Dala som do toho všetko, ale takto to je,“ povedala do kamier RTVS rodáčka z Liptova a dodala: „Snažím sa nevešať hlavu, ale je to ťažké. Cítim, že už idem z posledného. Na druhej strane, svoje ciele som si už v tejto sezóne splnila a boj o veľký glóbus je len taký bonus.“ Slovenská lyžiarska hviezda predtým naposledy nedokončila preteky v super-G v Crans Montane 24. januára 2021.

V hre aj Talianka

V Lenzerheide mali tento víkend sólo Francúzky. V sobotu vyhrala senzačne Miradoliová a v nedeľu dvojnásobná majsterka sveta v obrovskom slalome Worleyová, ktorá dosiahla sedemnáste víťazstvo v tejto disciplíne aj celkovo v pretekoch SP. Najsledovanejšia Shiffrinová si po druhom mieste v prvom kole pohoršila o dve priečky, no aj to stačilo na zvýšenie náskoku v boji o veľký krištáľový glóbus pred našu Vlhovou na 117 bodov. Po výborných výkonoch v Lenzerheide však pribudla Slovenke a Američanke ďalšia súperka. Na veľký glóbus ešte môže siahnuť aj Talianka Federica Brignoneová.

Ešte šesť štartov

Do konca sezóny SP 2021/2022 zostáva ženám odjazdiť šesť pretekov, takže je v hre 600 bodov. Okrem finálového týždňa v Courcheveli a Méribeli (zjazd, super G, obrovský slalom + slalom) majú na budúci víkend pred sebou aj slalom a obrovský slalom vo švédskom Aare.

Šesť štartov do konca

Aare (Švéd.)

11. marec - obr. slalom

12. marec - slalom

Courchevel (Fran.)

16. marec - zjazd

17. marec - super-G

19. marec - slalom

20. marec - obr. slalom