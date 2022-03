Futbalista Ružomberka podáva pomocnú ruku: Ponúka svoj dom utečencom

Príkladné gesto! Dal ním do nosa všetkým alibistom, ktorí po ruskej invázii na Ukrajinu bohorovne omieľajú, že šport sa nemá miešať s politikou.

Ružomberský futbalový útočník Tomáš Bobček má len 20 rokov, ale už vo svojom mladom veku pochopil, že je namieste odvážne sa postaviť a odsúdiť ruskú vojenskú agresiu, ktorá neďaleko Slovenska zabíja aj nevinných civilistov.

Liptáci vyhrali v predohrávke úvodného kola nadstavbovej časti doma nad Dunajskou Stredou 4:1. K vysokému víťazstvu prispel jedným gólom aj Bobček. Pri jeho oslave si vyhrnul dres, pod ktorým ukázal tričko s ukrajinskou tematikou – zástavou, holubicou mieru a nápisom Stop vojne.

„Je to hrozné, čo sa deje neďaleko nás. Aspoň takouto formou som chcel ukázať solidaritu s ukrajinským ľudom. Dať mu najavo, že nám nie je jeho osud ľahostajný, a že stojíme za ním,“ uviedol Tomáš pre Nový Čas.

Naše prvoligové kluby s výnimkou Slovana Bratislava a Dunajskej Stredy vyjadrili negatívny postoj k vojne hneď po jej vypuknutí. Ružomberský mladík vraj cítil potrebu urobiť tak aj individuálne. Prezradil, že bol jediný z kabíny s týmto nápadom.

„Ostatní o tom nevedeli. Nikomu som to nehovoril. Príprava išla v tichosti. Oslovil som klubovú fyzioterapeutku. Vie dobre maľovať. Dohodli sme sa na obsahu, ktorý sa mi páčil.“

Jedinou, a to dosť dôležitou podmienkou bola príležitosť, pri akej tričko ukázať. Šanca sa zvýšila potom, keď sa Bobček dostal do základnej zostavy. „Dúfal som, že strelím gól a vyjde to. Inak by som tričko neukázal. Len z kníh a videí som zatiaľ vedel, čo sa dialo v druhej svetovej vojne. Učili sme sa to v škole. Toto som však nikdy nezažil. Dúfam, že sa vojna čoskoro skončí. Sledujem dianie, ale už menej ako na začiatku, lebo ma to rozptyľuje. Tá hrôza a smútok sa však nedajú nevidieť.“

Bobček nechce ostať len pri verejnom prejave solidarity Ukrajine. Chce sa aj aktívne zapojiť do pomoci tým, ktorí ju po úteku z vlasti najviac potrebujú. V obci Lúčky, známej kúpeľmi, je vlastníkom domu. „Kúpili ho rodičia. Chceli sme ho využívať na prenájom. Teraz mi spolu s nimi napadlo, že v tejto ťažkej situácii v ňom ponúkneme ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. V prípade záujmu im rád pomôžem. Zatiaľ sa nik neozval. Ak by k tomu prišlo, dvere sú otvorené,“ dodal mladý futbalista s veľkým srdcom.