V Lenzerheide triumf Tessy Worleyovej: Shiffrinová výrazne navýšila náskok pred Vlhovou

Francúzska lyžiarka Tessa Worleyová (32) triumfovala v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára.

Vo švajčiarskom Lenzerheide zvíťazila s náskokom 29 stotín sekundy pred Taliankou Federicou Brignoneovou, tretie miesto obsadila líderka po 1. kole Švédka Sara Hectorová. Slovenka Petra Vlhová nedokončila súťaž, vypadla už v prvom kole po chybe v hornej časti, krátko pred druhým medzičasom. Američanka Mikaela Shiffrinová si za štvrtú priečku (+0,77 s) pripísala 50 bodov a zvýšila náskok v celkovom poradí SP pred Vlhovou na 117 bodov. Do konca sezóny zostáva ešte šesť pretekov.

Worleyová slávila 16. víťazstvo v kariére vo SP, všetky dosiahla vo svojom obľúbenom „obráku". Zdramatizovala tak boj o malý glóbus, v priebežnom hodnotení disciplíny jej patrí druhá priečka, manko na vedúcu Hectorovú stiahla na 55 bodov. Pretekárky pôjdu už iba dva obrovské slalomy - v piatok 11. marca vo švédskom Are a vo finále SP vo francúzskom Courcheveli (20. marca).

Na svahu panovali v nedeľu ideálne slnečné podmienky s bezvetrím a mrazivými teplotami (-8 °C). Vlhová so štartovým číslom 3 mala napriek problémom v úvodnej strmine na prvom medzičase päťstotinový náskok na Shiffrinovú, lenže po približne 20 sekundách jazdy príliš zatlačila na vnútornú lyžu a nasledoval pád a jej prvé vypadnutie v tejto sezóne SP. „Pustila som sa naplno, riskovala som. Bohužiaľ, chyby sa stávajú," povedala Vlhová. „Jasné, že ma to hnevá, ale snažím sa to brať športovo. Skúsila som to, dala som do toho všetko. Takto to je, pokračujeme ďalej. Ciele sme si splnili, toto je len taký bonus. Snažím sa nevešať hlavu, ale je to ťažké, mám toho strašne veľa za sebou a cítim, že už idem z posledného," dodala obhajkyňa veľkého globusu pre RTVS.

Prvé kolo najlepšie vyšlo Hectorovej, líderka klasifikácie disciplíny predviedla dynamickú jazdou s potrebnou dávkou agresivity a pred 2. kolom si vytvorila náskok 11 stotín pred Shiffrinovou a 16 stotín pred Worleyovou.

V 2. kole najprv zaútočila z piatej pozície Brignoneová, ktorá sa najlepšou druhou jazdou vyšvihla až na pódium. Vzápätí mala krkolomný pád Slovinka Meta Hrovatová. Štvrtá po prvom kole chytila špicar vo vysokej rýchlosti, zachytila bránku a po náraze zostala ležať na svahu, napokon zišla do cieľa po svojich. Do vedenia sa potom dostala Worleyová, ktorý predviedla razantnú jazdu a hodila rukavicu konkurentkám. Tie nedokázali patrične zareagovať, Shiffrinová neriskovala a prepadla sa mimo pódia a z tradičného rizika ubrala aj Hectorová, ktorá napokon skončila na tretej priečke.