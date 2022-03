Vajda otvorene o rozchode s Djokovičom: Všetko sa pokazilo v Tokiu!

Koniec úspešnej éry! Pred pár dňami zarezonoval správa o ukončení spolupráce trénera Mariána Vajdu so srbským tenistom Novakom Djokovičom. Aké boli hlavné dôvody?

Slovenský kouč strávil s elitným tenistom takmer pätnásť rokov a bol pri všetko podstatnom, čo sa odohralo v jeho kariére. Djokovič vyhral na tenisových kurtoch všetko. Teraz dozrel čas sa rozlúčiť.

Marián Vajda poodkryl dôvody, ktoré dvojicu viedli k rozviazaniu spolupráce. „Zrelo to niekoľko mesiacov od olympijských hier v Tokiu. Po troch grandslamových prvenstvách sezóny nešlo všetko od konca júla hladko a vyvrcholilo to v New Yorku, kde mu chýbal posledný krok k veľkej sláve. Tam už mu došli sily vo finále, lebo veľa ich stratil na olympiáde,“ povedal Vajda pre Denník Šport.

Slovenský tréner mal obavy o Novaka Djokoviča, ktorý chcel pre Srbsko získať v Tokiu zlato. Program bol cez olympijský rok náročný. „Nebol som za jeho účasť v Tokiu, termíny sa nahustili, ostalo málo času na prípravu a neúspech pod piatimi kruhmi mu odčerpal veľmi veľa psychických a fyzických síl... Pre svoj zdravotný stav ako neočkovaného hráča bude mať obmedzený počet turnajov, smie hrať len tam, kde mu povolia, a už aj tak má silný tím s trénerom Goranom Ivaniševičom. Po zvážení všetkých okolností sme po vzájomnej dohode usúdili, že ukončíme našu profesionálnu spoluprácu,“ uviedol Vajda.