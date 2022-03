Roger Federer prehovoril: Touto správou svojich fanúšikov nepoteší!

Švajčiarsky tenista Roger Federer v sobotu potvrdil, že prípadný návrat na profesionálny okruh absolvuje až v neskorom lete. Takmer určite tak vynechá aj gramdslamový Wimbledon, ktorý už osemkrát vyhral.

Štyridsaťročný Švajčiar to potvrdil v rozhovore pre švajčiarsku televíziu SRF počas návštevy sobotného super-G Svetového pohára alpských lyžiarok v Lenzerheide. Wimbledon sa tento rok začne 27. júna, vyvrcholí 10. júla. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión však nešpecifikoval, či by mohol stihnúť US Open so začiatkom 29. augusta.



Federer sa naposledy predstavil na kurtoch minulý rok vo Wimbledone. Bývalá svetová jednotka sa aktuálne zotavuje po tretej operácii kolena, ktorú podstúpila v auguste 2021. Vo februári informoval, že "stále nemôže behať, denno-denne však pracuje v posilňovni". Návrat odhadol na máj, teraz ho opäť posunul, pričom ale pre SRF potvrdil, že "rehabilitácia napreduje natoľko dobre, že uvažuje nad podmienkami návratu". Informovala agentúra AP.