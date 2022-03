Dukle to proti Slovanu nevyšlo ani na piaty pokus: Žiarivý debut brankára Petersa

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke 34. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 4:0. V bránke hostí debutoval Kanaďan Anthony Peters, ktorý si pripísal čisté konto. Slovanisti zdolali Trenčín aj v piatom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne 2021/2022.

HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Góly: 22. Jääskeläinen (Takáč, Sersen), 23. Zigo (Fominych, Maier), 36. Haščák (Valach, Yogan), 59. Sersen (Peters). Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Tvrdoň, vylúčení: 6:9 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2820 divákov.

Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, Chovan, Žiak, Martiška, Starosta, Nemčík - Berisha, Mahbod, Minárik - Tybor, M. Valach, Duda - Hudec, Sojčík, Honzek - Krajčovič, Rehuš, J. Švec

Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, J. Valach, Maier, Gachulinec, Sersen - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Zigo - Belluš, Preisinger, Sukeľ - Šotek





Lepší štart do zápasu mohli mať hostia, ale Preisinger v 3. minúte neuspel s dorážkou Bellušovej strely. Trenčania sa dostali do sľubnej šance v 10. minúte, no Tyborovi ušiel puk v snahe o blafák. V 12. minúte sa Slovanisti dostali k presilovke, počas ktorej brankár Valent zmaril gólovú príležitosť Rapuzziho.



Slovanisti vykročili za víťazstvom vydareným úvodom druhej časti. V 22. minúte prešla v obrannom pásme prihrávka Takáča na nepokrytého Jääskeläinena, ktorý zblízka otvoril skóre - 0:1. O 30 sekúnd sa po zaváhaní domácej defenzívy dostal k puku Zigo a jeho bekhendový pokus prešiel za Valenta - 0:2. V 28. minúte mohol byť náskok hostí už trojgólový, ale MacKenzieho šancu po prečíslení zmaril Valent. Následne pribudlo vylúčených a "belasí" v presilovke zvýšili náskok. Haščák dostal puk do obľúbenej streleckej pozície a dosiahol svoj 22. gól v sezóne - 0:3.



Aj tretia časť ponúkla viacero vylúčených, šance Berishu, Takáča či Goliana sa však gólom neskončili. Trenčania sa v 57. minúte dostali k presilovke, nakrátko ju podporili stiahnutím brankára Valenta, do tlaku sa dostali aj po vylúčení J. Valacha, ale neskórovali. Naopak, brankár Peters posunul puk Sersenovi, ktorý bekhendom poslal puk takmer cez celé ihrisko do prázdnej trenčianskej bránky - 0:4.

HC Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Góly: 13. Števuliak (Šišovský), 19. Langkow (Števuliak, Jackson), 43. Fetkovič (Varga, Šišovský) - 10. Keränen (Suja, Cameranesi), 20. Regenda (Erkinjuntti, Cameranesi), 30. Regenda (Keränen, Ross), 39. Erkinjuntti (Bokroš, Cameranesi), 58. Buc. Rozhodovali: Štefik, Müllner - Hercog, Crman, vylúčení na 2 min: 6:4, navyše: Kozák 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1247 divákov.

Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Roman, Holenda, Ligas, Fereta - Števuliak, Langkow, Klempa - Afanasjev, Jackson, Šišovský - Varga, Fetkovič, Ahlholm - Mišiak, Ondrušek, Tóth

Michalovce: Williams - Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, Bokroš, Mihálik, Luža, Stripai - Erkinjuntti, Cameranesi, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Kukuča, Buc, Suja - Galbavý, Gajdoš, Przygodzki





V Nových Zámkoch sa hral od začiatku veľmi svižný hokej s množstvom šancí a i keď v úvodnej desaťminútovke góly chýbali, v druhej sa s nimi vrece roztrhlo. Už po pár sekundách po úvodnom buly mohol poslať hostí do vedenia Suja, no ani na dvakrát neprekonal Bakalu, ktorý si v 3. minúte poradil aj so šancou Przygodzkého. Michalovčanom sa podarilo dostať do vedenia v 10. minúte, úvodnú presilovku zápasu premenil z dorážky Keränen. Navyše sa mu to podarilo pri avizovanom vylúčení a tak pokračovala výhoda hostí. Tú už nevyužili a krátko na to sa podarilo domácim vyrovnať, keď sa v 13. minúte presadil zblízka Števuliak. V 19. minúte si zahrali presilovku aj Zámky a využili ju už po 15 sekundách. Števuliak našiel krížnou prihrávkou Langkowa, ktorý trafil odkrytú časť bránky. To však nebolo v prvej tretine všetko, Michalovčanom vyšla akcia z poslednej minúty, keď najprv trafili žŕdku a následne Regenda dorazil a vyrovnal na 2:2.



Druhá tretina už toľko gólových možností nepriniesla. Oba tímy hrali opatrnejšie smerom dozadu. Pred bránkou boli nebezpečnejší hostia, no do vyložených šancí sa nedostávali a s ostatnými si poradil Bakala. Domáci si zahrali ďalšiu presilovku, ale Williamsa príliš neohrozili. Väčšia príležitosť prišla až v 28. minúte po chybe domácej obrany, no Bakala uspel proti Faithovi. Skóre sa menilo až v 30. minúte, Regenda pri presilovke tečoval puk z Keränenovej hokejky a pripísal si druhý gól v zápase. Chvíľu na to mohol odpovedať Fetkovič, ale namieril len do brankára. Michalovčania zdvojnásobili svoj náskok v 39. minúte po šikovnom teči Erkinjunttiho - 2:4.



Tretiu tretinu začali v početnej výhode, keďže v závere predchádzajúceho hákoval Klempa, no nevyužili ju a krátko po nej dali Zámky kontaktný gól. Šišovský prihral medzi kruhy Vargovi, jeho strelu Williams vyrazil pred seba, kde bol pohotový Fetkovič - 3:4. V 45. minúte však domácich oslabil Kozák, ktorý dostal za napadnutie hlavy a krku 5+DKZ a hosťom ponúkol dobrú možnosť rozhodnúť. Tí nevyužili najprv presilovku 4 na 3 potom ani 5 na 4 a keď v 47. minúte Ross zbytočne fauloval, ich dlhá početná výhoda sa skončila. V 50. minúte mal ďalšiu dobrú šancu Fetkovič, no tentokrát voči Williamsovi neuspel. V 54. minúte mohol najprv vyrovnať Šišovský a z následného protiútoku rozhodnúť Regenda, vyznamenali sa obaja brankári. Dramatický záver zápasu s množstvom šancí na oboch stranách rozuzlil v 58. minúte Buc, keď z ľavého kruhu prestrelil hradbu tiel a upravil na konečných 5:3 pre Michalovce. Domáci skúsili ešte hru bez brankára, ale neúspešne.