Štart skupiny o titul: DAC odváža z Liptova vysokú prehru

Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v piatkovom zápase 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad FC DAC 1904 Dunajská Streda hladko 4:1.

Liptáci si poistili tretie miesto v tabuľke, štvrtému DAC sa vzdialili na rozdiel osem bodov. Na druhý Spartak Trnava strácajú zverenci Petra Struhára už len bod, no "andeli" majú k dispozícii sobotný duel so Sereďou.



MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 4:1 (1:0)

Góly: 20. Madleňák, 46. Gerec, 65. T. Bobček, 88. Boďa - 77. Moumou. Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Vorel, ŽK: T. Bobček - A. Balič, Muhamedbegovič, 633 divákov.

Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák – Lichý (90.+6 Rakyta), Domonkos (69. Luterán) – Gerec (69. Rymarenko), T. Bobček (80. Múdry), Regáli (90.+6 Matej) – Boďa

Dunajská Streda: Ricardo Ferreira – Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Cigaiks – Andzouana (55. Moumou), Nebyla, A. Balič (78. Dimun), Sharani (55. Veselovský) – Hahn (77. Balogh), Krstovič





V 10. minúte sa po peknom dlhom pase za domácu obranu prezentoval krížnou strelou Ciganiks, ale nenarobil vážnejšie problémy Krajčírikovi. Inak sa dlho pred bránami nič nedialo. Až do 20. minúty, keď Liptáci kopali prvý rohový kop, ktorý do "ohňa" poslal Domonkos a Madleňák hlavičkou k ľavej žrdi otvoril skóre – 1:0. O osem minút neskôr mal Madleňák na hlave aj druhý gól, lenže v tomto prípade minul bránu. V 29. minúte na druhej strane vypálil zvnútra šestnástky Hahn, avšak mieril iba do stredu brány, kde stál Krajčírik. V 40. minúte Domonkos šikovne nacentroval loptu pred bránu a Regáliho z bezprostrednej blízkosti vychytal Ferreira, MFK tak išiel do kabín s tesným náskokom.



Hneď v úvode druhého polčasu Gerec z uhla zvýšil na 2:0. Hneď na to na ružomberskom štadióne vypadla časť svetiel a tak hlavný rozhodca Kráľovič asi na štyri minúty prerušil stretnutie. V 65. minúte Domonkos potiahol expresný brejk cez stred ihriska, "oslovil" nabiehajúceho T. Bobčeka a ten chladnokrvne zakončil - 3:0. V 70. minúte sa T. Bobček rútil sám na Ferreiru, ale tutovku spálil. V 77. minúte Moumou zblízka znížil na 1:3. V 87. minúte pri šanci Krstoviča reflexívne podržal svoj tím Krajčírik. O chvíľu na to sa v pokutovom území umne otočil Boďa a definitívne zlomil odpor DAC – 4:1.

Hlasy po zápase:

Peter Struhár, tréner MFK Ružomberok: "Videli sme zaujímavé stretnutie. Moje mužstvo do zápasu vstupovalo s určitým zámerom. Chlapcov musím pochváliť za disciplínu a organizáciu počas celého zápasu, ktorý mali plne v rukách. Svoje úlohy až do posledných minút plnili do bodky. Teší ma, že zase sa nám darilo v ofenzíve. Videli sme pekné góly. Mali sme oveľa kvalitnejšiu prechodovú fázu, keď súper mal problémy zachytávať našich rýchlych hráčov. Z toho pramenili naše šance a góly."



Joao Janeiro, tréner DAC Dunajská Streda: "Po prvom polčase sme cítili, že výsledok nebol férový, lebo mali sme nejaké šance, ale nedokázali sme ich využiť. V druhom polčase ubehlo nejakých tridsať-štyridsať sekúnd a dostali sme druhý gól. Chýbala koncentrácia, hráči neboli sústredení na ten moment. Potom to už bol iný zápas. Keď chcete vyhrať, musíte hrať inak. Domáci mali dobrý prechod do útoku. My sme sa tiež snažili, ale sa nám nedarilo. To, čo sme cez týždeň nacvičovali, nám nevyšlo."