Mecenáš hokejového Slovana Rudolf Hrubý: Do KHL peniaze nedám, Česko je cesta!

Vymenil trénera, doplnil realizačný tím a vyjadril sa aj o budúcnosti klubu! Reč je o hlavnom majiteľovi hokejového Slovana Rudolfovi Hrubom, ktorý podporil aktuálne šéfa zväzu Miroslava Šatana v ďalšej kandidatúre a vyjadril sa aj o situácii v kuchyni belasých!

Už tretiu sezónu opäť hrá v slovenskej extralige aj najslávnejší hokejový klub pod Tatrami - bratislavský Slovan. V minulosti dlhé roky pôsobil v ruskej KHL, ale majiteľ belasých Rudolf Hrubý neplánuje návrat do nadnárodnej ligy. „Nehovoril som nikdy o tom, že máme záujem vrátiť sa do KHL. Za seba hovorím, že také financie nedám, aby sme opäť hrali túto ligu. To by sa musel nájsť partner, ktorý by to garantoval. Už sme to raz zažili a videli sme, ako to fungovalo,“ vyjadril sa na štvrtkovej konferencii Hrubý.

Mecenáš belasých vidí v budúcnosti skôr cestu u našich českých susedov. „Viem si predstaviť, že by sme mohli viac spolupracovať s českou ligou. Boli už náznaky, že spoločnú ligu by privítali minimálne v juniorskej kategórii. Ale to je zatiaľ iba v rovine špekulácií a rôznych debát,“ pokračoval Hrubý, ktorý nedávno pristúpil aj k výmene hlavného kouča. Róberta Dömeho nahradil na lavičke jeho asistent Andrej Podkonický a realizačný tím doplnila aj dvojica Fínov z Jokeritu Helsinki. „Dlho sme boli trpezliví, ale nemôžeme prehrávať s mužstvami, čo majú bodovo oveľa menej,“ dodal na záver.