Jastremská víťazí, ale hlavou je inde: Stachovskemu je ľúto, že Federer a Nadal mlčia!

Emócie z víťazstva na kurte neprejavuje. Nedokáže to. „Víťazím, ale hlavu mám niekde inde,“ priznala v Lyone ukrajinská tenistka Dajana Jastremská, ktorá sa pred piatimi dňami s rodinou ukrývala v podzemnej garáži v Odese... Pre francúzsky portál lequipe.fr prezradila, koľko ju to stojí síl.

Dajana Jastremská sa v Lyone prebojovala už do štvrťfinále po expresnom víťazstve nad Španielkou Cristinou Bucsovou (6:2, 6:3). Po premenenom mečbale sa okamžite zahalila do ukrajinskej vlajky a na kurte sa v slzách vyznala: „Toto je ďalšie víťazstvo pre mňa a moju krajinu!“ Cez slzy pokračovala, že je rada, že dokázala ovládať svoje emócie a viac sa sústrediť na hru, ale aj tak bola priveľmi nervózna. „Ak sa mi v nasledujúcich zápasoch podarí byť pokojnejšia, bude sa mi hrať lepšie,“ zaželala si Dajana, ktorá však vie, že v súčasnej situácii asi nedokáže byť pokojnejšia...

Na jej tvári vidno únavu, ale inú, aká je zvyčajná po výkone na kurte! Celý svet vie, ako s mladšou sestrou Ivannou utekali z vojnou zasiahnutej Odesy po dvoch dňoch v podzemnej garáži. Aj preto sú jej výkony v Lyone obdivuhodné. „Robím všetko pre to, aby som našla rovnováhu, ale stačí jeden pozdrav z domu, jedna správa z toho, čo sa na Ukrajine deje, a je to opäť zlé, veľmi zlé,“ dodala sympatická tenistka.

Podporil ho iba Srb

Bývalý tenisový profesionál Serhij Stachovskij (36) je už niekoľko dní späť na Ukrajine, aby bránil svoju vlasť pred ruským agresorom ako súčasť ukrajinskej záložnej armády. Tento jeho krok podporujú mnohí bývalí kolegovia z okruhu, no nájdu sa aj takí, ktorí nie... „Djokovič mi poslal správu o podpore, že chápe môj krok. Dokonca sme sa trochu porozprávali,“ prezradil Serhij pre talianske noviny La Stampa a dodal: „Snažil som sa kontaktovať Federera aj Nadala, no neúspešne. Je mi ľúto, že mlčia, aj keď to chápem. Nie je to ich vojna...“