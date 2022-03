Obrovské prekvapenie v Kvitfjelli: Zjazd vyhrali Hintermann s Alexandrom

Švajčiarsky lyžiar Niels Hintermann a Cameron Alexander z Kanady sa postarali o veľké prekvapenie, keď si v piatok zhodne pripísali svoje premiérové víťazstvá v zjazde Svetového pohára.

V nórskom stredisku Kvitfjell zajazdili obaja rovnaký čas 1:44,42 minúty. Tretí skončil Rakúšan Matthias Mayer s mankom 0,12 s a za ním bol Hintermannov krajan Beat Feuz (+0,19 s).

Hintermann odštartoval ako sedemnásty a prekvapil všetkých favoritov. Na trojkilometrovej trati s 30 bránkami dokázal počas celej jazdy udržať ideálnu stopu i rýchlosť, nechyboval a do cieľa prišiel o 12 stotín rýchlejšie ako dovtedy vedúci Mayer. Švajčiarsky lyžiar tak potvrdil dobrú formu z tréningov, vo štvrtkovom bol tretí najrýchlejší a v piatok svoj výkon v Kvitfjelli korunoval premiérovým triumfom v zjazde a druhým celkovom v SP, keď ešte v roku 2017 vyhral alpskú kombináciu vo Wengene. V prebiehajúcej sezóne bol v zjazde dvakrát tretí.

O ešte väčšiu senzáciu sa však postaral Alexander. Dvadsaťštyriročný Kanaďan sa vydal na trať s vysokým štartovým číslom 39, no od začiatku si počínal veľmi dobre a atakoval pozície v najlepšej päťke. Do spodnej časti si však preniesol veľkú rýchlosť, zvládol ju ešte lepšie ako Hintermann a cieľ preťal v rovnakom čase. Následne zdvihol ruky do vzduchu a vykríkol od radosti. Dosiahol tak premiérové víťazstvo v kariére pri svojom štrnástom štarte vo Svetovom pohári. Doteraz bol najvyššie desiaty pred dvoma rokmi práve v Kvitfjelli.

Hintermann i Alexander majú šancu pridať ďalšie úspešné výsledky už o deň. Piatková súťaž v Kvitfjelli totiž bola náhradou za zrušené novembrové preteky v Lake Louise, "riadny" zjazd v nórskom stredisku je na programe v sobotu a v nedeľu čaká pretekárov ešte super-G.

Výsledky:

1. Cameron Alexander (Kan.) a Niels Hintermann (Švaj.) obaja 1:44,42 min, 3. Matthias Mayer (Rak.) +0,12 s, 4. Beat Feuz (Švaj.) +0,19, 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,20, 6. Johan Clarey (Fr.) +0,57, 7. Simon Jocher (Nem.) a Daniel Danklmaier (Rak.) obaja +0,61, 9. Guglielmo Bosca (Tal.) +0,68, 10. Dominik Paris (Tal.) +0,70

Celkové poradie SP (28 z 31):

1. Marco Odermatt (Švaj.) 1216, 2. Kilde 870, 3. Mayer 752, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 659, 5. Feuz 629, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 564, ... 119. Adam ŽAMPA +4, 135. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8

Poradie disciplíny (9 z 11):

1. Kilde 490, 2. Feuz 487, 3. Mayer 462, 4. Odermatt 417, 5. Paris 382, 6. Hintermann 372.