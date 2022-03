Tragédia na internáte: Mladú futbalovú brankárku († 22) našli mŕtvu

Teraz však prišla šokujúca správa: Brankárka a kapitánka futbalistiek amerického Stanfordu Katie Mayerová († 22) je mŕtva. Študentku medzinárodných vzťahov a histórie našli bez známok života v areáli internátu. Príčinu smrti zatiaľ neuviedli.

„Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili prázdnotu, ktorú v tejto chvíli cítime. Obraciame sa na vás všetkých v našej komunite, pretože sa to týka nás všetkých. Prosím, vedzte, že nie ste sami,“ píše sa vo vyhlásení Stanfordovej univerzity.

