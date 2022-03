Formula 1 sa do Ruska nevráti ani v budúcnosti: Rozhodnutie tvrdo skritizoval Bernie Ecclestone

Veľká cena Ruska nebude v kalendári motoristického seriálu MS formuly 1 ani v budúcnosti. Vedenie F1 ukončilo s ruskými organizátormi zmluvu. Pre ruskú inváziu na Ukrajinu už skôr zrušilo tohtoročné plánované preteky v Soči.

Veľká cena Ruska sa konala pravidelne od roku 2014 na okruhu v Soči. Od sezóny 2023 sa plánovala presunúť do Petrohradu. „Formula 1 môže potvrdiť, že ukončila zmluvu s Ruskou Grand Prix. V najbližšej budúcnosti sa preteky na ruskom území konať nebudú," zverejnila F1 v stanovisku, ktoré TASR prevzala z portálu BBC.

Rozhodnutie kritizoval bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone (91), ktorý sa podieľal na vzniku VC Ruska. „Nedáva to zmysel, akokoľvek sa na to pozeráte. Pokiaľ viem, v Rusku vojna nie je. Ak by sa tam preteky konali, nik by nepocítil rozdiel. Zrušenie VC Ruska nebude znamenať pre Vladimira Putina trest, jemu na pretekoch nezáleží," vyhlásil Ecclestone podľa agentúry AFP.

Zrušenie pretekov v Rusku už dávnejšie naopak podporili jazdci na čele s úradujúcim svetovým šampiónom Maxom Verstappenom a štvornásobným majstrom sveta Sebastianom Vettelom.