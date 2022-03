Kontroverznú fotku s Putinom má okrem Ovečkina aj ďalší hviezdny Rus: Vymaž to, žiadajú fanúšikovia

Za profilovú fotku na Instagrame s Vladimirom Putinom (69) to od fanúšikov poriadne schytal hviezdny Alexander Ovečkin (36). Nie je však jediným ruským hokejistom, ktorý sa s pravdepodobne najnenávidenejšou osobou súčasnosti nechal zvečniť a fotku zo sociálnych sietí nestiahol. Tým ďalším je útočník Minnesoty Wild Kirill Kaprizov (24).

Kaprizov sa s Putinom odfotil vo februári 2018 po olympijských hrách, keď s reprezentáciou vybojoval zlatou medailu vybojoval zlatou medailu a ruský prezident si ich pozval na návštevu, aby im osobne pogratuloval k veľkému úspechu.

Vtedy ešte iba 20-ročný Kaprizov fotku s hlavou štátu uverejnil na Instagram s popisom „S vrchným veliteľom". V tej dobe to nikoho nepohoršovalo, no v kontexte posledných udalostí sa situácia zásadným spôsobom zmenila.

Dalo by sa argumentovať, že na spomínanú fotografiu už za ten čas zabudol, no v komentároch na to šikovného forvarda upozornilo hneď niekoľko fanúšikov. „Vymaž tú fotku, Kirill," reaguje jeden z nich a ďalší sa pridávajú s vracajúcimi smajlíkmi. Ani po týchto výzvach, príspevok nestiahol, čím možno naznačil, že sa za kroky Vladimira Putina nehanbí natoľko, aby ho to prinútilo odstrániť túto pamiatku.