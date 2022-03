Rešpekt a podanie rúk s Putinom! Viacerí slovenskí športovci sa v minulosti stretli s ruským prezidentom

Dostať sa do kontaktu s ruským prezidentom je doslova nemožné! V minulosti sa to však predsa len podarilo pár slovenským športovcom, ktorí sa s prezidentom Vladimirom Putinom (69) stretli na oficiálnych audienciách. Ako na priamy kontakt spomína hokejista Dominik Graňák (38)

V rokoch 2010 až 2014 pôsobil v ruskej KHL aj obranca Dominik Graňák, ktorý obliekal dres Dinama Moskva. Práve s týmto klubom dvakrát vyhral Gagarinov pohár a v lete 2013 sa osobne stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Spomínam si, že sa návšteva konala v Soči, bolo to nejaké letné sídlo Putina. Pozval nás na spoločný obed a večer sme ešte išli na Noc bojovníkov,“ povedal na úvod pre Nový Čas Graňák.

Zomierajú nevinní

Na otázku, ako vtedy na neho ruský vodca pôsobil a či si aj podarili ruky, odvetil: „Neviem, či sme si vtedy všetci s ním podávali ruky. Ja som, samozrejme, vedel, o koho ide, že má v rukách extrémnu moc. Bol tam určitý rešpekt, ale skôr som videl na ruských spoluhráčoch, že nie sú vo svojej koži.“

Otvoriť galériu Graňák sa s celým tímom Dinama Moskva stretol v lete 2013 s prezidentom Ruska Putinom. Zdroj: dynamo.ru

Vicemajster sveta z roku 2012 odsudzuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý nariadil práve Putin. „Je to hrozné, čo sa deje na Ukrajine. O životy prichádza množstvo nevinných ľudí a veľa z tých, čo útoky prežilo, bude aj tak poznačených do konca života. Dúfam, že sa to čím skôr skončí.“

Modlí sa za mier

Počas zimnej olympiády v Soči 2014 sa s ruským vodcom stretla aj úspešná strelkyňa Danka Barteková. „Moderovala som vtedy ako najmladší člen MOV spolu s najstarším členom olympijskú večeru pred štartom hier, na ktorej bol aj prezident Putin. Stretli sme sa, podali si ruky a vymenili zdvorilostný pozdrav. Viac sme sa nerozprávali,“ zaspomínala si Danka, ktorá odsúdila útoky na ukrajinský národ.

„Ľudsky ma veľmi mrzí situácia, ktorá nastala na Ukrajine. Veľmi odsudzujem akúkoľvek formu agresie. Mysľou aj srdcom som s tými, ktorí sú poznačení vojnou. Modlím sa za ľudí na Ukrajine a miestach, kde sa bojuje. Veľmi si prajem, aby nastal mier medzi Ukrajinou a Ruskom,“ dodala Barteková, s ktorou bol vtedy na večeri aj jej bývalý priateľ a tréner vodákov Peter Likér.