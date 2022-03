Ukrajinský brankár Petržalky Ševčuk pomáha na diaľku: Zbiera lieky pre nemocnice

Keďže je mimo Ukrajiny, mobilizácia sa na neho nevzťahuje! Napriek tomu dobrovoľne smeroval do vojny. Vadim Ševčuk (23), futbalový brankár druholigovej Petržalky, prežíva najťažšie chvíle života.

Pred pár dňami sa vydal brániť svoju vlasť proti ruským okupantom, no spred hraníc sa vrátil do Bratislavy. Z nášho hlavného mesta pomáha na diaľku.

Keď sa dozvedel o ruskej invázii, ostal v šoku. Najskôr nevedel, ako sa zachovať. „Sú to nervy. Samé negatívne emócie. Aj som si poplakal. Rýchlo som však zistil, že musím niečo urobiť,“ povedal Vadim pre Nový Čas.

Dva dni po vypuknutí vojny sa rozhodol, že odíde domov a vstúpi do domobrany rodného mesta. „Asi hodinu pred hranicou mi zatelefonovali rodičia, že idú na Slovensko. Vraveli, aby som neprišiel na Ukrajinu, lebo potom už niet cesty späť. Musel by som narukovať ako všetci od 18 do 60 rokov.“

Celú noc pomáhal dobrovoľníkom na hranici a ráno sa vrátil do Bratislavy. Jeho najbližší doteraz nedorazili. „Museli sa otočiť. V zápchach prešli za 12 hodín len 100 kilometrov a ešte mali 900 pred sebou. Mama a sestra s tromi deťmi by to nevydržali.“ Veľmi neverí, že sa s nimi tak rýchlo uvidí.

Nesedí však so založenými rukami. Doma má kamarátov, ktorých organizácia zbiera lieky a zdravotnícky materiál pre nemocnice. „Pripojil som sa k nim. Na sociálnych sieťach som uverejnil výzvu s prosbou o pomoc. Ozvala sa mi aj nemocnica z môjho rodného mesta Vinnycia. Keď zozbieram dostatok liekov, odveziem ich do Užhorodu, kde ich prevezme spomínaná organizácia a rozvezie podľa potreby.“

Ševčuk si doliečuje koleno po operácii krížnych väzov. Neustále myslí na svojich najbližších. Má o nich veľký strach. Vinnycia s takmer 400-tisíc obyvateľmi leží v strede Ukrajiny. „V meste operuje veľa ruských diverzantov, ktorí sa snažia vyvolávať medzi ľuďmi paniku. Ukradli päť policajných áut a zabili troch vojakov. Nemám obavu, že by do mesta vtrhli tanky. Rusi totiž vedia iba bombardovať.“

Sympatický ukrajinský brankár, pre ktorého je futbalová Petržalka srdcovou záležitosťou, vysoko oceňuje pomoc a podporu našich ľudí, ktorí sa môžu obrátiť na neho telefonicky alebo cez sociálne siete. „Ďakujem celému slovenskému národu. Ukrajinci vám to nikdy nezabudnú. Za deň mám aj sto správ od tých, ktorí chcú pomôcť. Je to super.“