Red Bull sa dohodol s Maxom Verstappenom na viacročnom kontrakte: Majster sveta si príde na poriadny balík

Úradujúci majster sveta motoristického seriálu F1 Max Verstappen (24) z Holandska sa s tímom Red Bull dohodol na novom kontrakte do konca roka 2028. Podľa agentúry AFP zarobí takmer 50 miliónov eur.

Dvadsaťštyriročný Verstappen získal v predchádzajúcej sezóne premiérový titul svetového šampióna. V Red Bulle pôsobí od roku 2016 a jeho doterajšia zmluva platila do konca nasledujúcej sezóny. „Bolo to jednoduché rozhodnutie," uviedol Holanďan, ktorého prioritou bude obhajoba titulu. „Poistenie si Maxových služieb do roku 2028 je jasné vyjadrenie našich ambícií. Okrem najbližších cieľov to dokazuje, že figuruje v našich dlhodobých plánoch," dodal šéf tímu Christian Horner.