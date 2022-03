Slovan posilňuje lavičku: Do Bratislavy prichádza dvojica koučov z Jokeritu

Realizačný tím hokejového Slovana Bratislava posilnila dvojica asistentov trénera z Jokeritu Helsinki. Pekka Kangasalusta a Tony Virta prišli do Bratislavy po tom, ako sa fínsky klub odhlásil z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.

Po odstúpení Jokeritu zo súťaže sa manažmentu Slovana naskytla príležitosť získať ich do svojho tímu pre vrchol sezóny. Obaja severania sa s klubom dohodli na kontraktoch do konca prebiehajúceho ročníka. Hlavný tréner Slovana je Andrej Podkonický, ktorý po úspešnom olympijskom turnaji v Pekingu nahradil odvolaného Roberta Dömeho.

"V posledných dňoch sme stáli pred neľahkou úlohou nájsť v závere základnej časti k Andrejovi Podkonickému vhodného asistenta, ktorý by doplnil trénerský štáb. Po vývoji situácie v KHL a odstúpení Jokeritu Helsinki sme oslovili fínsky klub s myšlienkou získať dvojicu trénerov do nášho realizačného tímu. Musím vyzdvihnúť ochotu tak Jokeritu, ako aj oboch trénerov, ktorí mali veľký záujem predĺžiť si sezónu a pomôcť Slovanu k naplneniu najvyšších cieľov. Veľkú rolu zohralo historické povedomie Slovana počas jeho účinkovania v KHL, dobré vzťahy medzi vedeniami oboch klubov a v neposlednom rade aj Martin Štrbák, ktorý má na severe Európy výborné kontakty," povedal generálny manažér klubu Maroš Krajči.

"Čo sa týka zmeny hlavného trénera, bolo to o výsledkoch. Boli sme dosť dlho trpezliví, ale keď prehráme s tímom, ktorý má o 50 bodov menej, to sa už nedá tolerovať. Mali sme nejakú predstavu, koho tam chceme, čo sa nám nepodarilo úplne. Tak sme posunuli pána Podkonického, aby on bol hlavný tréner. Tým, že Jokerit odstúpil z KHL, tak sa nám otvorila cesta zobrať asistentov. Je to len do konca sezóny, ale ja verím, že ukážu našim trénerom, ako sa pracuje. Poznali nás, vedia, aké sú u nás podmienky, takže tam nebol žiaden problém. Chceme zlepšiť spoluprácu medzi áčkom a farmou a juniorkou. Vieme, že tento rok nám to úplne nefungovalo, preto sa na to sústredíme," povedal majiteľ klubu Rudolf Hrubý.

Virta má za sebou úspešnú a bohatú hráčsku kariéru, počas ktorej oslavoval na klubovej úrovni tri fínske majstrovské tituly, v zbierke má bronz z MS. Celkovo odohral v Liige viac ako 700 zápasov, pôsobil tiež vo Švajčiarsku, Nemecku, Švédsku i krátko v NHL v Minnesote Wild. Trénerskú dráhu odštartoval v rodnej Hämeenlinne, neskôr si Jokerit trénera pripravoval v partnerskom mužstve Kiekko-Vantaa z druhej najvyššej fínskej súťaže. Pre "žolíkov" pracuje od sezóny 2019/2020 ako asistent Laura Marjamäkiho, v tíme má na starosti ofenzívu a útočníkov.

Kangasalusta začal s trénerskou kariérou v mládeži. V Ilves Tampere viedol kategórie U20 a U18. Postupne sa ako asistent prepracoval na striedačku prvého tímu, odkiaľ zamieril do HIFK Helsinki. Má za sebou aj dve sezóny ako hlavný kouč Jukuritu Mikkeli, pracoval v trénerskom štábe fínskeho národného mužstva v ročníku 2017/2018 na MS i ZOH. Na lavičke Jokeritu stojí od sezóny 2020/2021 a v jeho kompetencii sú obrancovia. Počas hráčskej kariéry odohral takmer 300 zápasov v Liige.

V trénerskom štábe okrem hlavného trénera Andreja Podkonického a dvojice fínskych asistentov pokračujú tretí asistent Ján Lipiansky, tréner brankárov Peter Skrabelj, kondičný tréner Robert Bereš a videoanalytik Pavol Rybár, ktorý zároveň vypomáha aj brankárom.