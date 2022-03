Štartuje nadstavbová časť: Slovan na úvod v Žiline, Pohronie čaká záchranárska misia

Nadstavbová časť Fortuna ligy odštartuje piatkovým súbojom v skupine o titul medzi futbalistami MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Líder súťaže a obhajca domáceho double ŠK Slovan Bratislava, ktorý vstúpi do nadstavby s osembodovým náskokom pred Spartakom Trnava, sa v nedeľu predstaví na pôde MŠK Žilina.

"Belasí" v poslednom kole základnej časti remizovali doma s Trnavou 0:0. "Ideme ďalej, sme na tom prakticky rovnako ako pred zápasom na náskoku 8 bodov. S ním vstúpime do nadstavby a verím, že máme kvalitu, aby sme to zvládli. Chceme vyhrať každý zápas, no takisto je tu súper, ktorého treba rešpektovať. Cez víkend hráme v Žiline. Každý zápas bude mať náboj. Trnava ešte žije v boji o titul, vedia počítať a vedia, že sa môže stať všetko. Na druhej strane, my vieme, čo nás čaká a urobíme všetko pre obhajobu titulu," povedal kormidelník Slovana Vladimír Weiss st., ktorý načne pod Dubňom štvrtú stovku odtrénovaných zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.

Spartak by chcel ešte lídra ponaháňať, no musí sa pozerať aj za seba, odkiaľ na neho tlačí tretí Ružomberok so štvorbodovou stratou. Štvrtá Dunajská Streda zaostáva za "andelmi" o deväť bodov.

Na opačnom póle tabuľky bude FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa doháňať deväťbodové manko na predposledný FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. V skupine o udržanie sa má najlepšiu východiskovú pozíciu Senica, ktorá sa najbližšie predstaví v prechodnom domove Liptovského Mikuláša v Poprade. Nováčik figuruje na desiatom mieste.

Nadstavba vyvrcholí 21. mája. Posledný tím po skončení nadstavby vypadne, predposledný pôjde do baráže o udržanie sa vo Fortuna lige, v ktorej sa stretne s druhým tímom z 2. ligy.

Program 1. kola nadstavbovej časti

skupina o titul

piatok 4. marca o 17.00 MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda

sobota 5. marca o 15.00 FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď

nedeľa 6. marca o 17.00 MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava

Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 22 16 5 1 52:16 53

2. Trnava 22 13 6 3 29:12 45

3. Ružomberok 22 11 8 3 39:17 41

4. Dunajská Streda 22 10 6 6 28:23 36

5. Sereď 22 9 5 8 28:28 32

6. Žilina 22 8 6 8 34:33 30

skupina o udržanie sa

sobota 5. marca o 15.00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica, MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín

Tabuľka:

7. Senica 22 7 6 9 21:32 27

8. Trenčín 22 6 7 9 32:33 25

9. Michalovce 22 7 2 13 20:31 23

10. Liptovský Mikuláš 22 5 6 11 27:43 21

11. Zlaté Moravce 22 4 7 11 22:36 19

12. Pohronie 22 2 4 16 19:47 10