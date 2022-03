Drsná kritika z úst Petra Sagana: Každý na každého čúra, úplná anarchia a hnus!

Slovenský cyklista Peter Sagan a jeho drsná kritika smerom k mladším jazdcom! Chýba mu z ich strany viac rešpektu. Najmä čo sa týka prestávok na močenie, ktoré podľa jeho slov už v podstate zmizli z pelotónu.

Slovenský cyklista Peter Sagan v rozhovore pre Het Nieuwsblad otvorene kritizoval zmeny v pelotóne, vedomé ignorovanie nepísaných pravidiel a správanie mladších jazdcov. Porovnal to so svojimi začiatkami, kedy bolo všetko úplne iné.

„Vtedy veľa rozprávali starší jazdci, teraz to robí aj mladšia generácia. Potom si vravím, dobre, si silný, šampión, čokoľvek. Ale si mladší. Mladšej generácii tento rešpekt chýba. Vidíš, cítiš to. V minulosti ste mali v pretekoch nepísané zákony. Teraz na to zabudnite. Je tam úplná anarchia," posťažoval sa slovenský cyklista.

Podľa trojnásobného majstra sveta je nedostatok rešpektu zo strany mladších jazdcov viditeľný najmä pri prestávkach na toaletu. Sagan tvrdí, že počas pretekov nie je šanca vymočiť sa na krajnici, inak pretekár prichádza o svoju pozíciu. Vadí mu, keď cyklisti močia priamo v pelotóne.

„Prvýkrát som si to všimol, keď som sa ako líder v etapových pretekoch zastavil vymočiť. Stále útočili. Prestávka na toaletu už jednoducho neexistuje. Znovu som sa o tom presvedčil na Haut Var. Kedysi ste mali pevne stanovený čas zastaviť na spoločné močenie. Teraz všetci čúrajú priamo z bicyklov. Potom sa pýtam: Je to normálne? Chápem, ak jazdíte na konci Okolo Flámska alebo Paríž-Roubaix. Ale aj tam, kde sa nič nedeje? Tým, že sa na chvíľu zastavíte, nič nestratíte," pokračoval Peter Sagan v kritike správania jazdcov.

„Každý na každého čúra. Hnusné. A ak na to niečo povieš, si vraj arogantný, lebo nemôžeš rozhodovať o tom, čo má robiť niekto iný," dodáva rozhorčene.