Cehlárik potiahol Omsk za výhrou: Rybárovi zápas nevyšiel a striedal

Slovenský útočník Peter Cehlárik asistoval pri oboch góloch Omsku na ľade Kazane pri víťazstve 2:1 po predĺžení v stredajšom úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série Východnej konferencie KHL. Avangard sa ujal vedenia v sérii 1:0.

Asistenciu si pripísal aj Adam Liška v drese Čerepovca, ktorý uspel na ľade Dinama Moskva 6:3 v úvodnom meraní síl na západe. Naopak asistencia Libora Hudáčka nestačila Dinamu Minsk, ktoré prehralo na ľade SKA Petrohrad vysoko 3:8. Za bieloruský klub nastúpil v bránke od začiatku Patrik Rybár, no po štvrtom inkasovanom góle striedal.



Hráči Salavatu Julajev Ufa zvíťazili nad Novosibirskom 2:1. V drese hostí nastúpil aj slovenský obranca Michal Čajkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal.



Play off KHL - prvé zápasy konferenčného štvrťfinále:

Dinamo Moskva - Severstaľ Čerepovec 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Góly: 25. Vojnov, 27. Galiev, 57. Igumnov - 6. Stenqvist, 17. Chabarov, 31. Vovčenko, 33. Morozov, 46. Nattinen (LIŠKA), 60. Geraskin

/stav série: 0:1/



SKA Petrohrad - HC Dinamo Minsk 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)

Góly: 21. a 60. Kuzmenko, 3. Mojsejev, 24. Lehtonen, 25. Gusev, 29. Kemppainen, 33. Fajkovskij, 37. Burdasov - 12. Varfolomejev (L. HUDÁČEK), 14. Tedenby, 58. Gorbunov

/P. Rybár (Minsk) chytal do 29. min, stav série: 1:0/



Východná konferencia

Ak Bars Kazaň - Avangard Omsk 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 56. Kagarlickij - 54. a 64. Prochorkin (pri oboch asistoval CEHLÁRIK)

/stav série: 0:1/



Salavat Julajev Ufa - HC Sibir Novosibirsk 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 4. Kuľomin, 24. Sannikov - 4. Šenfeld

/stav série: 1:0/