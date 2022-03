Abramovič prehovoril o predaji Chelsea: Všetky peniaze na ušľachtilú vec

Ruský miliardár Roman Abramovič v stredu definitívne potvrdil, že plánuje predať anglický futbalový klub Chelsea Londýn. Krok označil za rozhodnutie v najlepšom záujme klubu.

Abramovič prevzal "The Blues" v roku 2003. Počas jeho éry Chelsea päťkrát vyhrala anglickú Premier League. V rokoch 2012 a 2021 triumfovala v prestížnej Lige majstrov Pre rusko-ukrajinský konflikt však Abramovičovi hrozia vo Veľkej Británii sankcie a už v sobotu previedol správcovstvo účastníka Premier League na charitatívnu organizáciu. "Ako som už vyhlásil, vždy som robil rozhodnutia so záujmom toho najlepšieho pre klub. Momentálne to znamená predať klub. Verím, že je to v záujme fanúšikov, zamestnancov, sponzorov i partnerov," uviedol Abramovič, ktorého vyjadrenie TASR prevzala z AFP.



Rus, ktorý vlastní aj izraelsky a portugalský pas, taktiež deklaroval, že výťažok z predaja pôjde pre obete vojny na Ukrajine. "Poveril som tím, aby vytvoril charitatívnu nadáciu, kde skončia všetky prostriedky z predaja. Bude slúžiť na poskytovanie finančných prostriedkov pre naliehavé a okamžité potreby obetí, ako aj pre dlhodobé projekty na obnovu krajiny."