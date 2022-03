Karlos Vémola vyjadril obavy o Kličkovcov: Od 3. svetovej vojny podľa neho nie je ďaleko!

Hoci sú multimilionármi a mohli byť v bezpečí a pohodlí vo svojich domovoch v Nemecku, zobrali zbrane a bránia svoju vlasť. Karlos Vémola obdivuje bratov Kličkovcov, zároveň však vyjadril veľké obavy!

Boxerskí šampióni Vladimir a Vitalij Kličkovci neváhali ani chvíľu a rozhodli sa brániť svoju vlasť. Vitalij Kličko je od roku 2014 starostom Kyjeva, hlavného mesta Ukrajiny, ktoré je v posledných dňoch cieľom Ruska. Ich hrdinstvo si zaslúži obrovský obdiv. Obaja majú na konte ťažké milióny, domovy v Nemecku a dnes sa mohli v bezpečí pri svojej rodine prizerať tomu, čo sa deje na Ukrajine. Namiesto toho zanechali svoje rodiny, svoje pohodlie a vrhli sa priamo do zúriacej vojny.

Obrovský obdiv bratom Kličkovcom vyjadril aj český zápasník MMA Karlos Vémola, ktorý v rozhovore pre zitřek.cz vyhlásil: „Je to neuveriteľné, sú to obrovskí frajeri. Obaja sú multimilionári a majú domovy v Nemecku, takže by mohli byť niekde ďaleko v bezpečí, ale bojujú za svoju zem. Je to obdivuhodné, akurát si tak hovorím, že tam Rusáci postupujú veľmi rýchlo, takže sa možno trochu bojím, aby nejaký Rusák nechcel byť slávny tým, že zabije bratov Kličkovcov."

Podľa Karlosa Vémolu je situácia vážna a môže sa ešte poriadne zdramatizovať. Na otázku o prípadnej tretej svetovej vojne vyhlásil: „Nad tým už premýšľal asi každý, pretože od toho podľa mňa nie je ďaleko. Politike príliš nerozumiem, ale za mňa je vojna zlá, nech je kdekoľvek. Riešiť to takýmto konfliktom nie je správne," uviedol bojovník prezývaný "Terminátor".