Cyklistická legenda Kamil Haťapka oslavuje krásne jubileum: Pomáha mi vitamín C!

Čože je to 90-ka! Tohto veku sa v dobrej kondícii dnes dožíva Kamil Haťapka. Tento priekopník cyklistiky na Slovensku, úspešný tréner a po zmene politických pomerov v novembri 1989 aj politik, sa cíti veľmi dobre a sám priznáva, že je to vďaka dobrej imunite a vitamínu C!

„Je to primerane veku, ale voči druhým rovesníkom podstatne lepšie,“ aj s úsmevom prezradil pre Nový Čas tento jubilant, ktorému ako rodákovi zo Spišskej Novej Vsi odovzdal Cenu primátora mesta bývalý primátor Ján Volný. „Pravidelne beriem denne tisíc miligramov C vitamínu už dlhodobo, čo mi pomohlo - aj vitalite a zdraviu. A teraz, keď nastúpil ten ,prúser‘ covid, pridal som 4 000 miligramov ďalšieho vitamínu a aj zinok. Pomáha to aj kondícii,“ reagoval Haťapka. Otvoriť galériu Kamila Haťapku Cena primátora mesta Spišská Nová Ves potešila. Zdroj: ajv Na margo spomienok na športové úspechy odvetil: „Pretekári za mojich čias a teraz, to sa nedá porovnávať. Mimo Sagana to totiž nie sú výsledky! Jediné šťastie, že máme práve Petra a aj Sagana na lyžiach - Vlhovú! Títo dvaja držia Slovensko nad vodou. A hokejisti tiež, lebo nás veľmi milo prekvapili. Verím aj našim parašportovcom na olympiáde, od ktorých by si mali zobrať príklad aj zdraví športovci.“ Receptom na športový úspech okrem talentu sú podľa neho morálno-vôľové vlastnosti. „Bez nich aj v lepších podmienkach veľa nedokážete. Dôležitá je aj psychika, čo platí aj o cyklistike. Tá sa totiž nezačína v nohách, ale v hlave!“ spomenul na záver nestor slovenskej cyklistiky.