Paríž bojuje o Mbappeho ako lev: Vytiahol zlatý tromf

Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain ponúkol svojmu útočníkovi Kylianovi Mbapému novú zmluvu na 50 miliónov eur ročne. K podpisu dostane bonus vo výške 100 miliónov za lojálnosť klubu.

Mbappému sa končí zmluva v metropole Francúzska v júni tohto roku a čoraz hlasnejšie sa hovorí o jeho prestupe do španielskeho veľkoklubu Realu Madrid.

Podľa informácií denníka Le Parisien, PSG nevzdáva boj o svoj útočný klenot. V zákulisí robí všetko pre to, aby predĺžil zmluvu s najlepším hráčom a nechystá sa na nej nijako šetriť. Futbalista v lete nereagoval na návrh zárobku 45 miliónov eur v čistom ročne. Teraz klub zvýšil ponuku na 50 miliónov eur. Takáto výzva by ho priblížila k rekordu jeho spoluhráča Lionela Messiho z Argentíny. V roku 2017 dostal ponuku na plat vo výške 74 miliónov ročne. V tom čase mal ofenzívny klenot španielskej FC Barcelona 30 rokov a na konte 5 Zlatých lôpt a 4 víťazné európske poháre.

Rekordnou by sa však stala suma za podpisový bonus. Kým Argentínčan dostal za podpis "len" 78 miliónov, Mbappé by si prišiel na 100 miliónov eur. Má to byť aj ukážka finančnej sily "Les Parisiens" pred ich najväčšími európskymi rivalmi. Francúz navyše v tabuľke historických strelcov parížskeho tímu so 113 gólmi dorovnal Švéda Zlatana Ibrahimoviča. V sobotňajšom ligovom dueli 26. kola francúzskej futbalovej Ligue 1 strelil dva góly a pomohol svojmu tímu k víťazstvu nad AS Saint-Étienne (3:1). Mbappé by mohol pokojne už v budúcej sezóne tabuľke kraľovať. Prvé miesto drží Uruguajčan Edinson Cavani, ktorý za PSG nastrieľal 200 gólov.

"V Paríži som šťastný, chcel by som byť najlepší strelec klubu a zanechať ľuďom spomienky na mňa. Chcem však vyhrať Ligu majstrov aj domácu ligu," povedal Mbappé pre klubovú TV, cituje ho web denníka Marca. Okrem peňazí sa zdôrazňuje, že aj keby Mbappé zostal v PSG, tak by to bolo maximálne na dva roky a potom by ako 25-ročný mohol konečne prestúpiť.