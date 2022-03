Vojnový konflikt na Ukrajine mieša karty vo futbalovom svete: Nahradí Slovensko v baráži o MS 2022 Rusko?

Nič nie je vylúčené. Dokonca ani to, že slovenská futbalová reprezentácia odohrá proti Poľsku barážový zápas o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare. Pôvodne mali Poliaci nastúpiť proti Rusku, ktoré však svetová futbalová federácia (FIFA) kvôli invázii na Ukrajinu vylúčila z akýchkoľvek súťaží. A práve Slováci skončili v minuloročnej kvalifikácii tretí za Rusmi, a tak je namieste otázka, či by ich nemali nahradiť práve oni!

Vízia, ako sa odohrajú barážové zápasy o postup na MS v Katare, stále nie je jasná. Pôvodne sa malo 24. marca odohrať stretnutie Rusko - Poľsko, ale prvý menovaný tím bol pre agresiu na Ukrajine z účasti vylúčený. Víťaz tohto duelu si to mal potom rozdať s postupujúcim zo stretnutia Švédsko - Česko. Do popredia sa teda dostáva otázka, či Poliaci postúpia bez boja, alebo bude baráž doplnená o ďalšiu reprezentáciu. V tom prípade by do úvahy možno pripadalo aj Slovensko, ktoré skončilo v kvalifikácii na treťom mieste za Ruskom.

„Je to jedna z možností. Do toho ešte môže vstúpiť poradie v Lige národov. Tých ukazovateľov je tam teda viac. O tom rozhodne FIFA a UEFA. My komunikujeme a snažíme sa zistiť, aká je situácia, ale rozhodnutie o podobe baráže ide mimo nás, pričom nevieme ani to, v akom časovom horizonte sa rozhodne,“ vyjadril sa pre Nový Čas prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. V barážovom termíne má slovenská futbalová reprezentácia plánované sústredenie, súčasťou ktorého sú aj dva prípravné zápasy s Nórskom (25. 3.) a Fínskom (29.3.).

„Keby sme však mali hrať baráž, tak nie je problém všetko zmeniť. Tá by mala, pochopiteľne, prednosť. S reprezentačným trénerom Štefanom Tarkovičom som sa na túto tému nebavil, lebo zatiaľ nie je dôvod. FIFA a UEFA riešia veci operatívne, uvidíme, ako to dopadne,“ dodal šéf slovenského futbalu.

MOŽNOSTI ODOHRANIA BARÁŽE:

- Poľsko postúpi bez boja.

- Slovensko nahradí Rusko.

- Na základe v Lige národov nastúpi proti Poľsku Maďarsko.

- Miniturnaj medzi Českom, Poľskom a Švédskom.