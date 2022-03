Gábor Boráros o masturbácii na ostrove: Zaujali ho prsia tejto sexice zo Survivora!

Gábor Boráros porozprával, ako to bolo s masturbáciou a sexom v Dominikánskej republike počas jeho účasti v reality šou Survivor Česko-Slovensko 2022. Zaujali ho prsia tejto sexice!

Populárny MMA bojovník Gábor Boráros bol najväčšou hviezdou reality šou Survivor Česko-Slovensko 2022. V súťažiach vynikajúco fyzicky pripravený športovec vynikal. No žiaľ, v ceste za zaujímavou výhrou ho zastavilo zranenie kolena. Z hry musel odstúpiť a musí podstúpiť operáciu.

V rozhovore pre Nova Plus Gábor prezradil, že po návrate z Dominikánskej republiky musel chodiť na injekcie a do konca roka musí absolvovať operácie oboch kolien. Napriek tomu je odhodlaný absolvovať v roku 2022 ešte aspoň jeden zápas. Uviedol, že sa zvažoval vrátiť do šou Survivor. „Mal som po týždni myšlienky, že by som sa do Survivoru vrátil, ale koleno na to ešte nie je a šport je na prvom mieste," cituje slová Gábora portál expres.cz.

V spomínanom rozhovore dostal aj pikantnú otázku na sex a masturbáciu. „Ani raz som nemal náladu na masturbáciu, čas bol, prsia tam boli, Veronika mala veľké prsia, ale mysleli sme len na jedlo a na to, že máme hlad," hovoril otvorene Gábor Boráros, ktorého evidentne zaujalo poprsie ďalšej súťažiacej Veroniky.