Košice v ostrej premiére v novej aréne potrápili Trnavu: Pačinda sa potešil dresu Škrtela

Zdatný súper! FC Košice sa v novom stánku takmer vyrovnali favorizovanej Trnave a v ostrej premiére nového stánku v osemfinále Slovnaft Cupu boli dôstojným súperom. Vypadli až po góle hostí v závere, ale takmer 3000 divákov domácich odmenilo potleskom. Priznal to aj kapitán Erik Pačinda.

"Z našej strany to bol dobrý zápas, slušné tempo. Išli sme na maximum. Trnava je kvalitné mužstvo, neprišli odovzdaní a ukázali to. Bolo to vyrovnané, rozhodla jedna chyba a vypadli sme z pohára," triezvo hodnotil priebeh Pačinda, ktorému počas rozhovoru pre médiá daroval svoj dres Škrtel.

Dostal ho na pamiatku a aj sa pekne poďakoval. Spokojnosť zavládla aj s kulisou - 2900 divákov. "Futbal sa hrá pre nich a my len ďakujeme fanúšikom, že nás prišli povzbudiť v takom hojnom počte. Konečne majú Košice štadión, pričom niektorí ľudia možno ani neverili, že sa ho podarí postaviť. Aj keď nie je úplne hotový, vyzerá super - trávnik i vnútorné priestory sú na vysokej úrovni. Verím, že sa pobijeme o postup do najvyššej súťaže a bude sa tu hrať prvá liga," netajil Pačinda, ktorého mrzelo len to, že pohárový duel nedotiahli do penált, aby až tie rozhodli o postupujúcom...