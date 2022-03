Bývalý šéf F1 vyvolal obrovské pobúrenie: Z jeho slov o Putinovi behá mráz po chrbte

Bývalý šéf formuly 1 Bernie Ecclestone (91) obhajuje ruského prezidenta Vladimira Putina (69) a jeho inváziu na Ukrajinu v bizarnom rozhovore pre Times Radio, čím vyvolal veľké pobúrenie.

Ecclestone nazýva Putina, ktorý vedie agresívnu vojnu s tisíckami nevinných obetí „čestným mužom“.

„Ako človeka som ho považoval za veľmi priamočiareho a čestného. Urobil presne to, čo povedal,“ perlil Ecclestone, ktorý verí, že napriek zrušeniu má VC Ruska v Soči stále ešte šancu.

"Myslím si, že to veľmi závisí od toho, aká bude situácia medzi Ukrajinou a Ruskom."

Preteky F1 v Rusku napriek vojne? "Ako môže niekto iný presne posúdiť, čo sa dnes deje?," pýtal sa moderátora Ecclestone. Vyzerá to tak, že staručký Brit sa stal Putinovým PR manažérom. Už v roku 2017 zverejnil vetu, z ktorej z dnešného pohľadu behá mráz po chrbte:

„Úprimne povedané, myslím si, že ten chlap, ktorý by mal vládnuť Európe, na mňa zapôsobil viac ako čokoľvek iné. Putin je chlap, ktorý hovorí, že niečo urobí a urobí to. Je to prvotriedny človek.“