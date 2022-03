Šampión Verstappen podpísal nový superkontrakt a pokoril Hamiltona: Za rok zarobí astronomickú sumu!

Úradujúci majster sveta formuly 1 Holanďan Max Verstappen (Red Bull) podpísal novú zmluvu, ktorá mu zabezpečí plat vo výške takmer 50 miliónov eur ročne. Ide teda o dvojnásobok toho, čo zarobil v minulej sezóne (25 miliónov).

Nový kontrakt zaradí Verstappena do kategórie sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona, ktorý ročne zarába 40 miliónov eur. Informoval o tom portál anglického denníka Daily Mail.

Očakáva sa, že nová zmluva bude zverejnená koncom týždňa. Podľa informácií portálu Sportsmail bol Verstappen v továrni tímu v Milton Keynes, aby doladil posledné detaily. Majster sveta z Red Bullu sa bude radiť medzi historicky najlepšie zarábajúcich pilotov efjednotky. Ide o predĺženie existujúcej zmluvy, ktorá mala 24-ročnému rodákovi z belgického Hasseltu vypršať na konci sezóny 2023. Holandskí insideri tvrdia, že ide o historický "super kontrakt" na dlhé obdobie. Ak sa informácie potvrdia Verstappen bude v Red Bulle až do svojej tridsiatky.

Dá sa predpovedať, že rokovania so šéfom tímu Christianom Hornerom a tímovým poradcom Helmutom Markom netrvali dlho. Práve oni sa po skončení kontroverznej sezóny 2021 vyjadrili, že chcú s Maxom Verstappenom podpísať dlhodobú zmluvu.

V minulosti sa diskutovalo aj o tom, že by tento talentovaný pilot mohol prestúpiť do konkurenčného Mercedesu, kde si na neho robil zálusk manažér Toto Wolff. Vzťahy medzi nemeckým tímom a "Verstappenovcami" sa pokazili po Veľkej cene Veľkej Británie 2021, keď po ťažkej havárii skončil Verstappen v nemocnici. Pilot Red Bullu bol vtedy poriadne nahnevaný, ako sa jeho súperi z Mercedesu nadšene tešia z víťazstva, zatiaľ čo on ležal na lôžku.

Max Verstappen v roku 2022 odjazdí už svoju ôsmu sezónu v F1 a bude mať šancu na zisk druhého titulu. V kráľovnej motoršportu debutoval v roku 2015 na Veľkej cene Austrálie. Vtedy mal len 17 rokov. Je to historický najmladší jazdec, ktorý odjazdil preteky. V sezóne 2016 prestúpil do Red Bullu, keď po nepresvedčivých výkonoch nahradil Rusa Daniila Kvjata.