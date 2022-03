René Fasel otvorene o vylúčení Ruska a Bieloruska: Je čistá hystéria, čo sa teraz deje!

Bývalý prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel (72) zo Švajčiarska odsudzuje rozhodnutie súčasného vedenia svetového hokeja o zákaze štartu ruských a bieloruských reprezentácií na májovom hokejovom šampionáte vo Fínsku.

Šport na ruskú inváziu na Ukrajinu reagoval ostro. Viaceré medzinárodné športové federácie pozastavili členstvo obom atakujúcim krajinám, resp. ich športovcom. “Nerozumiem tomu. Myslím si, že o tom bude musieť rozhodnúť kongres. Majstrovstvá sveta sa konajú v máji a dovtedy sa situácia zmení. Niečo také sa v histórii ešte nestalo. Aj v najhorších časoch studenej vojny a iných vážnych konfliktoch sa hrali zápasy medzi USA, Kanadou a Ruskom. To, čo sa deje teraz, je čistá hystéria,“ uviedol Fasel v rozhovore pre švajčiarsky denník Blick.

René Fasel sa netají svojou náklonnosťou k Rusku a jeho prezidentovi Vladimírovi Putinovi. “Putin za krátky čas dosiahol veľa. Úspešne spravuje krajinu o rozlohe jedenásť časových pásiem a s približne sto jazykmi. Za to ho obdivujem,“ nechal sa počuť v rozhovore pre Sonntags Blick v septembri minulého roku.

Po invázii na Ukrajinu svoj názor nezmenil: “Osem rokov sa o Donbas nikto nestaral. Bolo tam 14 000 mŕtvych. Nikto nič neurobil. Sme v 21. storočí a stále sme nepochopili, že vojna nie je riešením. Západ je za to čiastočne zodpovedný. Vojna nemôže zmeniť moju lásku k Rusku. Milujem týchto ľudí. To, čo sa deje, nemá nič spoločné so športom. Dúfam, že sa čoskoro nájde riešenie, aby sa táto vojna zastavila.“

Sedemdesiatdvaročný René Fasel pôsobil ako prezident IIHF dlhých 27 rokov, vo funkcii skončil v septembri 2021. Bývalý hokejový rozhodca pôvodným povolaním stomatológ neskrýval podporu Ruskému olympijskému výboru na nedávno skončených ZOH v Pekingu proti nakoniec zlatým Fínom. Takisto sa stretáva aj s bieloruským diktátorom Alexandrom Lukašenkom, ktorý útok na Ukrajinu podporuje.