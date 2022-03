Pľuščenkov komentár zdieľala česká krasokorčuliarka: Reakcie fanúšikov prišli okamžite

Na Ukrajine umierajú nevinné deti! O tom sa ale v príspevku legendárneho ruského krasokorčuliara Jevgenija Pľuščenka (39) na sociálnej sieti nedočítate.

Trojnásobného majstra sveta a olympijského víťaza z Turína trápi to, že svet vylúčil ruských športovcov zo súťaží.

"Nemôžem mlčať. Ako športovec a každý rozumný človek zdieľam postoj, že šport je mimo politiku. Ale v skutočnosti: V pondelok FIFA a UEFA vylúčila naše tímy zo všetkých súťaží po tom, čo MOV vyzval k suspendácii našich športovcov vo všetkých športoch! Medzinárodná krasokorčuliarska únia dnes zakázala Rusom účasť na pretekoch pod jej záštitou. To je veľká chyba," hnevá sa Pľuščenko na instagrame.

Šesťnásobný majster Európy je presvedčený, že rozhodnutie MOV športu škodí. "Naši krasokorčuliari dokázali, že sú najlepší na svete. Záujem o tento šport nebude bez našich športovcov rovnaký. Pokiaľ sa naši športovci nezúčastnia na medzinárodných súťažiach, bude to mať za následok znehodnotenie výsledkov, pretože tí najsilnejší zostanú doma," argumentuje Pľuščenko, ktorý je priateľom prezidenta Ruska Putina.

"Každý chce mier, aj ja ho chcem. Pevne verím, že sa všetko čo najskôr skončí. Verím v nášho prezidenta! Nie som politik, som športovec a mojim cieľom je spájať ľudí láskou k športu, prekonávať politické rozdiely. Určite to všetci zvládneme," dodal.

Za svoj príspevok dostal Pľuščenko najmä od domácich fanúšikov veľký obdiv. Srdiečkom ho ocenila aj česká krasokorčuliarka Jelizaveta Žuková (18), rodáčka z ruského Jekaterinburgu, ktorá získala české občianstvo a Česko reprezentovala s Martinom Bidařom na ZOH v Pekingu.

No a to všetko spustilo na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Nielen do českej reprezentantky, ale aj ruskej legendy sa mnoho fanúšikov ostro pustilo. "Veľmi ste ma sklamali. Prehlásenie "Verím nášmu prezidentovi", ktorý práve nariadil inváziu, je hanbou. Omnoho horšie ako celý ruský dopingový škandál," odkázala napríklad 15-ročná krasokorčuliarka z Edinburghu. "Môžete sa hanbiť. Sklamali ste ma!" pridal sa ďalší fanúšik.