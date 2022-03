Pre vojnu na Ukrajine má hokejový Prešov problém s kádrom: Hromadný exodus z východu Slovenska!?

Hokejisti Prešova sú po utorňajšej dohrávke 32. kola Tipos extraligy v nezávidenia hodnej situácii. Zaknihovali totiž štvrtú prehru za sebou, tentoraz v Banskej Bystrici (0:3), pričom z deviatich uplynulých stretnutí vyhrali iba raz.

Káder opustil v pondelok kanadský útočník Jonathan Charbonneau zo strachu pred napätou situáciou na Ukrajine, čo klub rešpektoval.

Podobný krok zvažuje aj ďalší Kanaďan Brett Welychka a ešte v ťažšej situácii sa nachádza ukrajinský útočník Vitalij Ljaľka, ktorý môže odísť do svojej vlasti bojovať. „Sme v ťažkej situácii hernej i hráčskej. Pokiaľ tu budú títo chlapci, tak budú hrať. Vieme, že sa to môže zmeniť zo dňa na deň. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Je to na rozhodní týchto hráčov a situácii v krajine. Ja som zatiaľ rád, že máme štyri formácie a môžeme hrať na štyri päťky. Pokiaľ sa situácia zmení, doplníme káder všetkým tým, čo máme k dispozícii a pôjdu do útoku aj obrancovia,“ vyjadril sa k danému stavu tréner Prešova Ernest

Bokroš a v otázke pôsobenia Ljaľku ešte dodal: „Ja toho chlapca vidím a obdivujem za to, že vôbec nastúpi na zápas. Pokiaľ máte otca vo vojnovej krajine a nemáte o ňom žiadne správy, je to ťažké. Našťastie jeho mama i sestra sú už na Slovensku. Ja ho však obdivujem, že vôbec dokáže hrať hokej.“

Prešovčania sú po utorňajšej prehre v Banskej Bystrici priamo namočení v bojoch o záchranu v extralige. Okupujú nateraz predposlednú priečku, ale posledný Liptovský Mikuláš stráca na nich už iba osem bodov.

Obe mužstvá odohrajú ešte päť zápasov, v hre je tak 15 bodov. „Ťažko sa mi hodnotí každé jedno stretnutie. Bohužiaľ ani v Banskej Bystrici sme sa nedokázali v ofenzíve presadiť, nedali sme žiadny gól. V ponuke sme mali päť presiloviek, no nevyužili sme ich. Ak nebudeme dávať góly, nebudeme bodovať. V priemere dávame v poslednom čase jeden – dva góly, ak nebudeme dávať tri až štyri, tak len ťažko budeme bodovať. Iba snaha nestačí, musíme dať do hry aj umenie. A to aktuálne umenie na ľade nedokážeme pretaviť do gólov,“ povzdychol si po ďalšej prehre svojho mužstva pod Urpínom prešovský tréner Bokroš.