Anketa NIKÉ Športovec mesiaca za február 2022: Zlato jej vynieslo opäť trón!

Žiadne prekvapenie! Lyžiarka Petra Vlhová (26) sa stala znovu víťazkou v Ankete NIKÉ Športovec mesiaca za február 2022. Prvenstvo jej vyniesla historicky prvá zlatá medaila na zimnej olympiáde v Pekingu v zjazdovom lyžovaní, ktorú získala v slalome!

Petra cestovala do Pekingu s jasným cieľom, získať do svojej zbierky medailu, ktorá jej na zimných hrách ešte chýbala. A to sa jej aj podarilo v jej najsilnejšej disciplíne v slalome. Hoci po 1. kole bola až na 8. priečke, napokon skvelou druhou jazdou dokázala získať zlato.

,,Je to neuveriteľné, nemôžem tomu uveriť. Som veľmi šťastná. Celý tím mi po prvom kole veril, že bude medaila a tento úspech je aj ich zásluha," vyjadrila sa po zisku zlata pre RTVS Vlhová.

Tá v ankete, ktorá sa obnovila od roku 2021 za spolupráci stávkovej spoločnosti NIKÉ, triumfovala už piatykrát v rade. Tentoraz však mala ťažkú konkurenciu v podobe slovenských hokejistov. Tí pod piatimi kruhmi získali historický bronz pre náš hokej a iba o šesť hlasov zaostali v hlasovaní za Vlhovou.

Výsledky za február 2022:

1. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2. hokejisti SR

3. Juraj Slafkovský, Patrik Rybár (obaja hokej)